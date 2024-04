THUNDER TOP SEED SA WEST

LOS ANGELES (AFP) -- Nasungkit ng Oklahoma City Thunder ang Western Conference top seed laban sa defending champion Denver Nuggets nang matapos ang regular season ng National Basketball Association noong Linggo.

Nalampasan ng Thunder ang playoff-bound Dallas Mavericks, na sumandal kina Luka Doncic at Kyrie Irving para sa 135-86 na panalo at lumabas mula sa trio ng mga koponan na pumasok sa huling araw ng aksyon na nakatabla sa West.

Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang tatlong koponan ay pumasok sa kanilang mga huling laro na may magkatulad na mga rekord, lahat ay may isang shot sa No. 1 seed sa isang kumperensya.

Dahil sa talim ng Thunder sa kanilang head-to-head record, hindi naging sapat ang 126-111 panalo ng Nuggets laban sa Grizzlies sa Memphis at ang Minnesota Timberwolves, na nagkaroon din ng pagkakataon, ay bumagsak, 125-106, sa Phoenix. Suns.

Inagaw ng Suns ang ikaanim at huling automatic playoff berth at muling makakaharap ang No. 3 Timberwolves sa unang round.

Sa New Orleans, umiskor si LeBron James ng 28 puntos na may 11 rebounds at 17 assists sa kanyang ika-112 career triple-double para isulong ang Los Angeles Lakers sa 124-108 tagumpay laban sa Pelicans at ikawalong puwesto sa Kanluran.

Ang pagkatalo ay nagpatalsik sa Pelicans mula sa ikaanim na puwesto at sila ang magho-host ng Lakers sa play-in tournament sa Martes, kung saan ang mananalo ay umabante sa playoffs bilang ikapitong seed.

Nagdagdag si James ng limang steals at si Anthony Davis ay may 30 puntos at 11 rebounds laban sa kanyang dating koponan. Binigyan ni Davis ng takot ang mga tagahanga ng Lakers nang siya ay napahagulgol sa sakit sa huling bahagi ng fourth quarter.

Sinabi ni Davis na “naka-lock” ang kanyang likod matapos siyang magtulak ngunit nangako na “walang duda” na maglalaro siya sa Martes.

Sinabi ni James na ang mabilis na turnaround sa isa pang laro laban sa Pelicans ay nakapagpapaalaala sa isang playoff series.

“That’s exactly what it feels like,” sabi ni James. “So, you don’t get too high on one win because you’ve got to come back and play again.”

Tinalo ng Golden State Warriors, kasama sina Stephen Curry at Draymond Green, ang Utah Jazz, 123-116, para ikulong ang huling play-in berth.

Maglalaro sila sa Martes laban sa Sacramento Kings, na lumagpas sa Detroit 123-95, kung saan ang nagwagi sa play-in na larong iyon ay nakakuha ng shot sa natalo sa Lakers-Pelicans contest para sa huling Western Conference playoff berth.

Medyo kaunti pa ang dapat manirahan sa East ngunit ang New York Knicks, na pinalakas ng 40 puntos mula kay Jalen Brunson, ay naungusan ang Chicago Bulls, 120-119, sa overtime para makuha ang second seed.

Ang pull-up shot ni Brunson sa natitirang 1:01 sa regulasyon ay nagtabla nito sa 109-109.