Alden Richards, Jericho Rosales magkaribal kay Kathryn Bernardo?

“Pero kung botohan at botohan daw sa pamilya ni Kathryn, parang mas boto sila kay Alden. Makikita naman daw ‘yan sa kanilang body language. At gustong-gusto raw ng pamilya ni Kathryn si Alden kasi daw… lalo daw kay Mommy Min… si Alden ay isang negosyante. Si Alden ay financial stable, responsable, kaya raw natutuwa at naaaliw kay Alden ‘yung pamilya ni Kathryn,” dagdag pa niya.

Actually, sa online comment section ay makikita na mas pabor ang netizens kay Alden.

“Alden nlng.. husband material.”

“KathDen. parehong simple at magaling sa mga projects nila.”

“Alden nlng... Kpag si Jericho im sure hiwalay din yan pag nagsawa si echo..haha dami na relationship ni echo lalo na yung kay Kristine Hermosa at Heart Evangelista non.”

“Alden ito na ang tamang panahon! Todo na ang boto ko kasama pa ang pato! PLEASE GALINGAN MO!!!”

“KathDen. gusto kita Echo pero hayaan na natin sila hahaha.”

Pero mayroon namang nasa gitna lang tulad ng isang fan who said: “Even in Crush ko tlga noon pman c Echo sobrang gwapo moreno type.. pwd nman cla ni kath bagay..

C alden nman maputi, mabait din.. parang magkasundo cla ni kath.. sa tingin ko kay alden ang true love.. God makes a way talaga.. kahit sino nlng sa kanila bastat wag nman sana ma heart broken pa ulit.. mas masakit pag na ulit.. sana nga isa sa kanila ang makatuluyan ni kath.”

***

Nag-guest si Alexa Ilacad recently sa It’s Showtime at muli na namang humiling ng sample itong si Kim Chiu.

Medyo nagulat si Jhong Hilario sa hirit ni Kim lalo pa’t katatapos lang ng issue kay Janella Salvador na tumangging magsampol dahil paos daw siya.

In fairness, hindi naman napahiya si Kim dahil pinagbigyan siya ni Alexa na kumanta.

Todo-tanggol naman ang netizens kay Kim at sinabing bahagi na ng It’s Showtime ang humingi ng sampol.

“Actually kung regular viewer ka ng Showtime ay mapapansin mong lagi nagpapasampol si Kim sa lahat ng mga guests. ‘Tsaka sabi nga ni Karylle sa isang interview, tradisyon na kasi sa show ang sampol. Kaya ikaw bilang guest ay dapat aware ka doon.”

“tama laging pinapasampol mga guest d lang si Kim kundi lahat nman sila nagkataon lng cguro na si Kim ang nagsabi non. Sa Pinas kasi masyadong mapuna. D nga yon pinansin ng mga host mga viewers or bashers lang talaga mga tumalak.”

“matagal ns silang nagpapasampol sa mga guests nila kaht nung wala p c Kim.”