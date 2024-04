Oktubre 7 nang tirahin ng mga teroristang Hamas sa Gaza Strip sa kanluran ang Israel ng 2,200 rocket bago sila umatake sa lupa at pumatay ng mahigit isang libong Hudyo at dumukot ng mahigit 200 iba pa, karamihan mga sibilyan. Sa pagresbak ng mga Israeli, tinira nila nang tinira ang Gaza ng shell at missile na ikinasawi ng mahigit 33,000 Palestino.

Sa Lebanon sa hilaga ng Israel, nakisali ang mga teroristang Hezbollah sa gulo ng Hamas at Israel. Tumira rin sila ng rocket, paisa-isa, na sinuklian naman ng mga Israeli.

Sa timog, sa Yemen na nasa dulo ng Arabian peninsula, tinira ng mga rebeldeng Houthi ang Israel bilang suporta sa mga pinupulbos na Hamas sa Gaza. Malayo ang Yemen pero umabot ang mga pinalilipad nitong missile sa katimugang hangganan ng Israel. Hindi naman gumanti ang Israel at pinabayaan na lamang ang kaalyadong Estados Unidos na tirahin ang mga pinagmumulan ng mga missile sa Yemen.

Kahapon, tinira rin ng Iran sa kanluran. Mga 300 rocket ang pinakawalan ng Iran bilang higanti sa pagtira ng Israel sa konsulado nito sa Syria na ikinasawi ng dalawang heneral nito at ilang sundalo ng Revolutionary Guard.

Wala pa namang ganti ang Israel matapos magbanta ang Iran na kapag ginantihan sila ay mas maraming missile ang paliliparin nila papuntang Israel at sa mga kampo ng Amerika sa rehiyon.

Hindi pa marahil matatapos ang tirahan sa Gitnang Silangan. Mukhang nakaugalian na ang pagtira ng missile ng mga Arabong Muslim sa Israel.

Hindi naman katakataka na nananatiling nakatindig ang bansang Israel sa kabila ng paninira ng mga nakapaligid na kalabang bansa na parang wala lang. Dahil iyan sa kanilang Iron Dome o pananggalang laban sa mga missile. Ang Iron Dome ang tumitira ng mga missile sa mga rocket na papuntang Israel bago ito makarating o tumama sa bansa.

Mainit na mainit pa ang mga nagtutunggaling mga bansa sa Gitnang Silangan at hindi malayong titirahing muli ng mga Hamas sa Gaza, Houthi sa Yemen, Hezbollah sa Lebanon at ang militar ng Iran ang bansang Israel na nais nilang matanggal sa lupain ng Palestino. Mismong Israel naman ay titira rin sa mga tumitira sa kanila.