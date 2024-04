Ice Seguerra, pinatawa, pinaiyak si Vic Sotto

Dahil nga sa 28th Abril ang kaarawan ni Bossing ng Bayan Vic Sotto, maasahan na sa buong buwang ito, lalo na tuwing Sabado, may mga paandar at payanig na mapapanood sa longest running at reigning palantuntunan sa pananghalian, ang “Eat Bulaga.”

Nitong Sabado nga, gumulantang sa lahat, lalo na kay Bossing Vic at siempre sa buong dabarkads sa studio at sa mga manonood sa telebisyon, ang pagdating ni Ice Seguerra na kahit na ang katauhan ni Reese Witherspoon na si Elle Woods na ang paboritong kulay ay kalimbahin tiyak ikababaliw ang pang-Barbie na kasuotan nito, pink mini dress lang naman na ayaw paawat ang puffed sleeves, katerno ang putting ankle boots at 60’s beehive hairdo!

Nakakatuwa ang reaskyon ni Bossing Vic na hindi namukhaan si Seguerra na anak na talaga ang turing at panalo ang rebuttal ni Ice na: “Bossing, kalma. Ako lang to.”

Pinakilala ni Ice ang kanyang persona bilang si “Caring” at “Ice Ice Baby.”

Ang pag-cro-cross dress ni Ice, na transman na sa kasalukuyan, ay isang sorperesa na naghatid ng isang libo’t isang tuwa, siempre pa para kay Bossing Vic at sa mga dabarkads. Patotoo ito kung gaano ang pagmamahal ni Ice sa naging tatay niya sa “Okay Ka, Fairy Ko” hanggang sa kasalukuyan, ay hindi nagbabago ang turingan nila bilang mag-ama. Palagiang welcome si Ice sa Bulaga. At pamilya at tahanan ang turing rito ni Seguerra.

Samantala, pinabulaanan na ang mga mapanirang sitsit ng mga dalahira tungkol sa diumanong pagkalugi ng EB kaya nagka-emergency meeting daw si Manny Pangilinan at sina Tito Sotto, Vis Sotto at Joey de Leon. Salat sa katotohanan ang pinapaugong na chika at sa mga nag-iimbento, hinahamon na saliksikin kung magkano ang presyuhan sa mga advertisement na ipinapalabas sa palatuntunan at bilangin nila dapat ito.

Hindi rin bothered at mas lalong hindi pressured ang TVJ at mga kasama nito sa palatuntunan patungkol sa pag-ungos ng “It’s Showtime” sa ratings dahil ganun naman talaga ang kalakaran sa kahit na anung kumpetisyon. May panahon na hilahil. May panahon na namamayagpag.

Sa sorpresa ni Ice Seguerra para kay Bossing Vic Sotto, ligaya at siempre pa happy tears ang hatid nito para sa sinorpresa at sa lahat ng mga patuloy na nagmamahal sa nag-iisang “Eat Bulaga”.

***

Grabehan ang ipinapakitang pagmamahal at suporta ng batalyong A’Tin sa kanilang Mahalima, ang SB19 at ang patunay nito ay ang pag-camp out nila sa iba’t-ibang mall, at siempre pa sa Araneta Center, para kanilang mabili ang mga hinahangad na tickets para sa “Pagtatag Finale” konsiyerto na magaganap ngayong 18 at 19 Mayo sa Big Dome.

May kanya-kanyang paandar at gimik ang mga A’Tin habang inaantay ang pagbubukas ng mga bilihan sa tiket. Ang nakakatuwa, may mga mall na hinayaang mag-overnight ang mga fan nina John Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin De Dios, Ken Suson at Stell Ajero, hindi turned off ang airconditioning unit, may mga silya pa para sila ay comfortable habang naghihintay.

Habang tinitipa ang pitak na ito, balitang-balita na sold out na ang mga ticket para sa 2-night concert dates. Congrats sa A’Tin, lalo na ang mapapalad na nakabili ng mga ticket at siempre sa Philippine Pride, SB19. Mahusay kayo! Mabuhay kayo!