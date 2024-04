Transportasyon hindi mapaparalisa ng tigil-pasada -- DoTr

Minaliit ng Department of Transportation (DoTr) at iba't ibang transport organizations ang planong dalawang araw na tigil-pasada ng Manibela at Piston ngayong araw at bukas.

Tiniyak ni DoTr Undersecretary for Roads Sector, Andy Ortega, sa publiko na "walang paralisis ng pampublikong sasakyan" dahil ang ibang transport group ay bumibiyahe sa kanilang mga ruta gaya ng dati.

Kabilang sa mga hindi sumali sa tigil-pasada ay ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP) at 20 iba pang organisasyon tulad ng Pasangmasda, FEJODAP, Stop and Go Coalition, Federation of UV Express of the Philippines at Taxi Operators Association of Philippines.

Ipinunto ng pangulo ng LTOP, Orlando Marquez, na ang mga katulad na transport strike noong nakaraang taon ay nabigong makagambala sa pampublikong transportasyon.

"Ang mga nagbabalak na mag-rally o magprotesta ay 5 porsiyento lamang ng buong sektor ng transportasyon," sabi ni Marquez.

Binigyang-diin din ni Ortega na halos 78 porsiyento ng mga operator ng pampublikong sasakyan sa buong bansa ay nakasunod na sa consolidation requirement sa ilalim ng PUV Modernization Program ng Land Transportation Franchising Regulatory Board.

Dumarating ang strike ilang linggo bago mag-expire ang deadline ng aplikasyon para sa pagsasama-sama.

Ang konsolidasyon ay ang unang hakbang sa PUV Modernization Program ng gobyerno, na naglalayong palitan ang mga tradisyunal na jeepney ng mga sasakyan na nakakatugon sa hindi bababa sa Euro 4 emission standard.

Nilalayon din ng programa na bawasan ang polusyon at palitan ang mga hindi ligtas na sasakyan na itinuring na hindi angkop para sa patuloy na paggamit ng Land Transportation Office.

Kasunod ng deadline ng Abril 30, sinabi ni Ortega na ililipat ng DoTr ang focus nito sa Local Public Transport Route Plan, na kilala rin bilang route rationalization.

Ang planong ito, na binuo kasama ng mga lokal na yunit ng pamahalaan, ay naglalayong magdagdag ng higit pang mga ruta para sa pinabuting pampublikong transportasyon.

Habang isinasagawa ang pagsasama-sama, ang aktwal na pagpapalit ng mga lumang PUV ay magiging isang hiwalay na proseso sa ilalim ng isang 27-buwang programa, ibig sabihin ang buong pagsisikap ng modernisasyon ay "hindi mangyayari sa lalong madaling panahon," ayon kay Ortega.

Inihayag ng Manibela at Piston ang kanilang planong welga noong Huwebes, na binanggit ang nalalapit na deadline para sa pagsasama-sama ng PUV operator sa Abril 30 bilang dahilan.

Para matulungan ang mga commuters na maaring maapektuhan ng dalawang araw na strike, inihayag din ng LTFRB ang programang “Libreng Sakay” (libreng sakay) ngayon at bukas.