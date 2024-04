Ginebra dama ang banta ng Batang Pier

Malaking labanan ang salpukan ng Barangay Ginebra San Miguel at NorthPort sa Philippine Basketball Association Philippine Cup ngayong gabi sa Ninoy Aquino Stadium.

Iyan ang paglalarawan ni Ginebra coach Tim Cone na batid ang banta ng Batang Pier sa kabila ng malaking panalo ng kanyang koponan sa Blackwater nitong Biyernes na nagwakas sa dalawang sunod nilang talo. Iyan ay dahil pipilitin ng Batang Pier na makabalik rin mula sa pagkatalo sa pagtutuos nila alas 6:15 ng gabi.

“Wala kang makukuha madali mula sa kanila. Kaya, ito ay magiging isang malaking labanan," pahayag ni Cone.

“They’re coming off a loss with Magnolia so sila ay naghahanap upang bounce back laban sa amin," aniya.

Hangad ng Gin Kings na muling makaiskor ng panalo matapos talunin ang Blackwater, 105-86.

Mapapakinabangan ng Gin Kings ang pagbabalik ng prized guard nilang si Scottie Thompson pagkatapos niyang mawala sa unang anim na laro dahil sa sakit sa likod.

May kartada ang koponan na 4-3 sa kasalukuyan.

Ang NorthPort, sa kabilang banda, ay tinalo ng Magnolia, 97-104, upang wakasan kanilang apat na sunod na panalo noong nakaraang Miyerkules.

Itinuturing ni Cone na isa sa mga dark horse squads sa all-Filipino Conference ang North Port na pinangungunahan ngayon ng dating Gin Kings forward na si Arvin Tolentino.

“Magaling silang mag-shoot ng bola. Magaling maglaro si Arvin. Si Coach Bonnie (Tan) ay gumagawa ng isang napakalaking bagay sa kanila, sa tingin ko. Mahusay din ang paglalaro ni Munzon at (Zav). Si Lucero talaga

nag-aambag. Meron silang maraming armas,” dagdag ni Cone.

May laban rin ngayong araw ang Phoenix at Magnolia alas 3 ng hapon.