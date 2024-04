Baliktad na mundo

Ginunita ng mga Pilipino sa pangunguna ng mga pampublikong opisyal ang Araw ng Kagitingan kamakailan. Taunan ang paggunita bilang pag-alaala sa mga bayaning nagpalaya sa bayan sa mga mananakop na Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ilan sa mga bayani, mga sundalong lumaban sa mga Hapones, ay nakilahok sa seremonya sa Bataan, kahit sila’y uugud-ugod na dahil sa katandaan. Hindi na mawawala sa kanilang isipan ang madugong karanasan nila sa digmaan. Iyan ay kahit pa magkaibigan na ngayon ang bansang Hapon at Pilipinas at tila limot na ang kanilang masamang nakaraan.

Sadyang ganoon talaga, walang permanente at nagbabago ang panahon. Kumbaga, nag-move on na tayo at ang kasalukuyang pagkakaibigan ang pinahahalagahan. Sa katunayan, matatag ang relasyon ng dalawang bansa mapakalakalan o mapaturismo, mapa-edukasyon at mapa-depensa.

Katatapos lamang magkita at mag-usap ni Pangulong Marcos at Punong Ministro Fumio Kishida sa Washington kasama si Pangulong Joe Biden ng Amerika. Isa sa mahalagang pinag-usapan ng tatlong lider ang pagtugon sa pananamantalang ginagawa ng Tsina sa West Philippine Sea, ang pagtataboy ng mga barkong Pilipino roon at pananakop ng teritoryong tubig ng Pilipinas.

Marahil magtataka ang mga matatandang bayani ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa katotohanang magkakampi ngayon ang Amerika, Pilipinas at Hapon, na dating magkaaway at nag-ubusan ng libu-libong buhay sa mga makasaysayang labanan sa Bataan, Maynila at Leyte Gulf noong 1942 hanggang 1945.

Dating nagtulungan ang Tsina at Amerika laban sa mga Hapon. Ang mga eruplanong pandigma ng Estados Unidos na bumomba sa Hapon ay tumuloy sa Tsina upang doon lumapag at magpagasolina.

Ngayon, tila magtutuos ang Tsina at ang tatlong magkakakampi kung mauuwi sa digmaan ang panghihimasok ng mga barkong Intsik sa karagatan ng Pilipinas at ipagpipilitan ng Tsina na sa kanila ang teritoryo ng Pilipinas.

Dati ring sinakop ng mga Hapones ang bahagi ng Tsina tulad ng Manchuria at maraming buhay ng Intsik na namatay sa kamay ng mga mananakop. Kung magtutuos muli ang Tsina at Hapon, tila mauulit ang kasaysayan para sa dalawang bansa. At dahil magkakampi na ang Hapon at Pilipinas, hindi malayong madamay ang mga Pilipino sa digmaan.

Tunay nga ang kasabihan na inuulit ng kasaysayan ang sarili.