GIN KINGS TARGET TAPUSIN ANG KASAWIAN

Mga laro ngayon

(Philsports Arena)

4:30 p.m. --- Converge vs Phoenix

7:30 p.m. --- Ginebra vs Blackwater

Dumanas ng two-straight losses ang Barangay Ginebra San Miguel dahil sa iisang dahilan – ang late na pag-init nito sa tuwing magsisimula ang laban.

At ngayong nasa magulong sitwasyon na ang Gin King sa standings, inaasam ng koponan na masimulan ang kanilang matikas na laro mula sa get-go upang maampat na ang kanilang losing skid sa Philippine Basketball Association Philippine Cup.

Ngunit hindi ito magiging cakewalk dahil haharapin ng Ginebra ang isang Blackwater side na determinadong tapusin ang pagbagsak nito sa main game ng double-header playdate ngayong araw sa Philsports Arena sa Pasig City.

Ang oras ng laro ay 7:30 p.m. kasunod ng 4:30 p.m. sagupaan sa pagitan ng mga naninirahan sa ibabang Converge at Phoenix.

Ang mga matamlay na pagsisimula ay humadlang sa Gin Kings sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo.

Susubukan rin ng Ginebra na makabangon sa 92-95 kabiguan laban sa unbeaten defending champion San Miguel Beer pagkatapos ng All-Star at Lenten break at Terrafirma, 85-91, noong Linggo, parehong huli na.

“We really have to take a look at that (slow start). It’s going to be hard if we play catchup basketball,” saad ni Gin Kings captain LA Tenorio.

Umaasa ang Gin Kings na makakuha ng solidong suporta mula sa mga tulad nina Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo, at Christian Standhardinger, na na-bench sa fourth quarter ng kanilang laro laban sa Dyip. Hindi kayang gawin ng Ginebra ang parehong pagkakamali kung nais nitong makakuha ng puwesto sa playoffs.

Ang Gin Kings ay nakatabla sa Bossing, na may three-game losing skid, at sa isang idle na TNT sa ikalima hanggang ikapitong puwesto na may magkaparehong 3-3 win-loss slates.

Ang malapit na sumusunod ay ang Magnolia (2-2), Meralco (3-4) at Rain or Shine (3-4).

Ang Blackwater, sa kabilang banda, ay natagpuan ang sarili na nag-aagawan upang makabangon pagkatapos ng 3-0 simula.

Mahigit isang buwan nang hindi nakatikim ng panalo ang Bossing mula nang pabagsakin ang FiberXers, 90-78, noong Marso 6.

Mula noon, naging downward spiral para sa Jeff Cariaso-mentored squad ang pagkatalo sa NLEX, Terrafirma at pinakabagong tormentor na Rain or Shine, 103-110, noong Sabado.

Samantala, ang Fuel Masters ay gustong makabalik sa winning track pagkatapos ng dalawang magkasunod na pagkatalo.

Galing ang Phoenix sa 116-102 pagkatalo sa kamay ng Beermen noong Marso 31.

Gayunpaman, ang Fuel Masters ay hinahangad na umiskor ng isang bounce-back na tagumpay laban sa isang koponan na kailangan pang manalo sa all-Filipino conference.

Ang FiberXers, sa kabilang banda, ay hindi pa nanalo pagkatapos ng anim na pagsisimula.