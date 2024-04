Wanted dahil sa panggagahasa arestado

Nasakote ng mga operatiba ng Manila Police District (MPD) Police Station 11 ang isang 43-anyos na lalaking hinihinalang nanggahasa sa Binondo, Maynila sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng Sarangani court na walang inirekomendang piyansa.

Naaresto si Ponciano Caro alas-8 ng umaga sa kanto ng Alvarado at Soler Street, Maynila.

Naitala siya bilang Top 1 Most Wanted Person sa municipal level at Top 10 Most Wanted Person sa buong lalawigan ng Sarangani.

Ang matagumpay na pag-aresto ay nag-ugat sa isang collaborative manhunt operation na kinasasangkutan ng MPD-PS 11, Malungon Police Station at Sarangani Provincial Police Office.