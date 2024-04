Ningas-kugon

Kamakailan ay ipinagyabang ng Pilipinas ang pakikipagsanay ng hukbong dagat nito sa mga hukbong dagat ng Estados Unidos, Japan at Australya. Sabay-sabay na naglayag ang mga barkong pandigma ng apat na bansa sa West Philippine Sea (WPS) noong Abril 7 bilang pagsisimula ng binansagang pangdepensa ng kapuluan, kasama ang teritoryong dagat at komunikasyon.

Kung tutuusin, hindi dapat ngayon lamang ito ginagawa dahil sa panghihimasok ng Tsina at pag-aangkin ng mga isla sa nasasakupan ng Pilipinas. Kung noon pa ginagawa ang pagsasanay sa depensang pangkapuluan, hindi siguro tayo ngayon nilalapastangan ng Tsina na tila tayo pa ang squatter sa kanilang teritoryo.

Magandang tingnan ang paglalayag ng mga barkong pandigma ng Pilipinas kasabay ang mga kaalyadong tatlong bansa. Ngunit hindi pa ito ang magpapatigil sa panghihimasok ng Tsina sa WPS. Hindi naman araw-araw itong magagawa ng apat na bansa at maging nga Pilipinas lamang na mangilan-ngilan lamang ang barkong pandigma.

At hindi kasama sa depensang pangkapuluan ng Pilipinas ang pagtulong ng mga kaalyadong bansa sa atin kung papasok muli ang mga barko ng Chinese Coast Guard at itaboy ang ating mga mangingisda sa may Ayungin Shoal. Mismong Mutual Defense Treaty nga ng bansa at Amerika ay walang silbi at hindi mapaalis ang mga barkong Intsik sa WPS at exclusive economic zone ng Pilipinas, ito pa kayang Australya at Japan.

Pinagtatawanan na lamang tayo marahil ng hukbong dagat ng Tsina sa pagsasanay noong Abril 7 dahil pagkatapos nito ay balik muli sa dating gawi. Na itinataboy at binobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa WPS.

Kailangang magpwesto ng mga barkong pandigma sa may Ayungin Shoal upang mapaalis ang mga Chinese Coast Guard doon. Kailangang mas malaki sa mga barko ng Tsina at mas marami ang ating mga barko na magbabantay at haharangan sa pagpasok ng mga Chinese Coast Guard sa buong WPS. Kaya ba ito ng ipinagmamalaking depensang pangkapuluan?

Dahas lang ang makapagpapaunawa sa Tsina na sila ang mananakop, hindi tayo. Batid ito ng hukbong dagat ngunit takot pa silang gawin ito. At kung hindi rin makatulong ang mga hukbong dagat ng Amerika, Australya at Hapon, ano pa ang silbi ng pagsasanay nila?