Dapat bang ituro ang disiplina sa pagmamaneho ng sasakyan sa mga estudyante sa high school upang malutas ang siksikan ng mga kotse sa Metro Manila?

Pwede marahil kung ang mga milyun-milyong estudyante ay magkakakotse o motorsiklo at magmamaneho pagka-graduate nila dahil siguradong babarahin nila ang lahat ng daanan sa siyudad lalo’t kung sabay-sabay silang aarangkada at sasabayan ang mga jeepney, bus, truck at iba pang sasakyan.

Kung disiplina sa pagmamaneho ang nais ipairal sa mga estudyante kaya sila tuturuan ng tamang paggamit sa mga daanan at patakarang pantrapiko, masasayang lang ang leksyon kung walang paggagamitan ang matututuhan.

Sadyang masalimuot solusyunan ang problema sa trapiko sa pamamagitan ng edukasyon dahil kailangang ituro kung paano hindi makakadulot ang nagmamaneho ng pagbabara ng mga daanan. Kailangang ituro kung paano makakalabas sa pagkakaipit sa traffic jam o carmaggedon. Kailangang ituro kung paano malalaman na wala nang preno ang sasakyan upang hindi makadisgrasya ng ibang motorista.

Teknolohiya lamang ang epektibong kaparaanan para sa ganyang sitwasyon, tulad ng pagbababala ng teleponong nakakaalam ng mga baradong kalye upang hindi na dumaan doon ang nagmamaneho. Kotseng lumilipad ang makakaalis sa pwestong napapaligiran ng hindi umuusad na sasakyan. At mekanismo sa makina na magpapahinto ng andar kung palyado na ang preno.

Praktikal bang dagdagan pa ng leksyon sa trapiko ang K-12 curriculum kung tambak na ang mga aralin na dapat ituro ng guro at matutunan ng estudyante? Leksyon ba ang kailangan kung ang daanan sa Metro Manila ay talagang maliit at maikli para magkasya ang milyun-milyong sasakyan na sabay-sabay bumabyahe?

Leksyon ba ang kailangan kung ang mga tao ay bibili pa rin ng kotse kahit walang garahe at walang pwesto sa daanan?

Sayang lang ang pagod ng guro kung wala ring saysay ang ituturo niya. At dapat lahat ng guro ay motorista at may karanasan sa pagmamaneho upang mas maging credible ang ituturo nila. Pero kung sumasakay lang sila ng tren papunta sa paaralan, kailangan pa bang ituro kung paano hindi makakalikha ng traffic jam ang mga mananakay ng mass transportation na tulad ng tren na mas maiging uri ng sasakyan dahil hindi nakababara ng daanan?

Halos lahat na ng solusyon sa trapiko ay sinubukan ngunit bumabara pa rin ang mga daanan. May number coding, mga U-turn slots, bicycle at motorcycle lanes, no contact traffic apprehension, CCTV camera, Skyway extension, integrated terminal, flyover, EDSA rapid bus transit at Pasig River ferry.

Kung maiibsan naman ng mga ginagawang mas mahabang riles ng PNR train, Metro Manila subway at mga bagong serbisyong MRT ang pagbabara ng mga sasakyan sa daanan, marahil hindi na ganitong pagtuturo.