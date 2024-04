Tiger Woods umaalagwa

AUGUSTA (AFP) -- Kahit isang eclipse ay hindi makakapigil sa mga nangungunang bituin ng golf na sumikat sa practice round ng Lunes para sa 88th Masters, kasama sina Scottie Scheffler at Tiger Woods na kapana-panabik na mga manonood sa Augusta National.

Ang World No. 1 Scheffler at 15-time major winner na si Woods ay available para sa stargazing para sa mga hindi tumitingin sa walang ulap na kalangitan sa hapon para sa 76% na pagtatabing ng buwan ng araw.

Si Scheffler, isang oddsmakers darling na naghahanap ng kanyang pangalawang green jacket sa tatlong season, ay naglaro kasama ng US amateur na si Stewart Hagestad, huminto sa tulong upang tingnan ang eclipse sa pamamagitan ng espesyal na inihandang Masters eclipse glasses.

"Just to have the little girl come over with the glasses and to be like, 'Hey, check out the eclipse,' that's neat," saad ni Hagestad. "I certainly didn't make her day but hopefully Scottie did. That stuff is really cool."

Si Scheffler, na nagwagi noong 2022, ay maaaring tumugma kay Woods bilang nag-iisang manlalaro na nanalo ng Masters ng dalawang beses habang nangunguna sa mga ranking sa mundo.

Si Woods, na ang 82 PGA Tour titles ay kapantay ni Sam Snead para sa all-time record, ay babalik pagkatapos ng right ankle surgery noong Abril. Naglaro siya sa tabi ni Will Zalatoris sa likod na siyam nang bahagya pang sumikat ang araw.

"He played great today," sabi ni Zalatoris. "He outdrove me a couple times so there was some chirping going on. He looks great. He's moving as well as he can be. With everything he has gone through, it's pretty amazing to see how good he's swinging it."

Ang 48-taong-gulang na alamat, na nagpupumilit pa ring lumakad pagkatapos ng matinding pinsala sa binti mula sa isang pagbangga ng kotse noong 2021, ay umaasa na maputol ang kanyang ika-24 na magkakasunod na Masters at masira ang rekord ng torneo na ibinahagi niya kay Gary Player at Fred Couples.

Ang five-time Masters winner na si Woods, na ang pinakahuling major title ay dumating sa 2019 Masters, ay umatras noong nakaraang taon matapos gumawa ng cut dahil sa plantar fasciitis. Umalis siya sa kanyang pagbabalik sa PGA sa Riviera noong Pebrero pagkatapos ng isang round dahil sa sakit.