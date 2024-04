CLIPPERS NAKA-ALPAS SA CAVALIERS

LOS ANGELES (AFP) -- Pinangunahan ni Paul George ang kahanga-hangang comeback ng Los Angeles Clippers upang gumapang mula sa 26-point deficit at talunin ang Cleveland Cavaliers, 120-118, sa National Basketball Association noong Linggo.

Si George ay pumutok ng 23 puntos sa fourth-quarter charge, kabilang ang go-ahead shot sa nalalabing pitong segundo, at pagkatapos ay gumawa ng isang krusyal na block upang mapanatili ang pangunguna ng Clippers bago ang buzzer.

Ito ang huling aksyon ng hindi kapani-paniwalang indibidwal na pagpapakita ni George na nagtapos na may 39 puntos, 11 rebounds at pitong assist at naging perpektong 16-of-16 mula sa linya ng free throw.

Nagdagdag si James Harden ng 22 puntos, habang may tig-14 puntos sina Ivica Zubac, Terance Mann at Norman Powell.

"It was a collective team win," sabi ni George. "I can't take credit for none of it without them. It couldn't have happened without those guys chipping in and doing what they do."

Ang Clippers ay mukhang patungo sa isang napakalaking beatdown matapos ang isang nakapipinsalang pagganap sa unang kalahati na nakita ng Cleveland na umani ng back-to-back na 40-point quarters upang manguna, 80-59, sa halftime.

"I knew we weren't ourselves," sabi ni George. "At that point I was locked in and committed to do whatever it takes to win."

Ang tagumpay ay nagpapataas ng tsansa ng Clippers na makuha ang fourth seed sa Western Conference. Umangat ang Los Angeles sa 50-28 para manatiling pang-apat sa standing, nangunguna sa fifth-placed Dallas Mavericks, na 48-30.

Ang parehong mga koponan ay may apat na regular na laro sa season na natitira.

Napanatili ng Mavericks ang kanilang late-season charge sa ikatlong sunod na panalo sa 147-136 overtime win laban sa Houston Rockets.

Nanguna si Kyrie Irving na may 48 puntos, habang si Luka Doncic ay may 37 puntos, 12 assists at siyam na rebounds nang makabangon ang Mavericks mula sa 22 puntos na pababa upang manaig.

Tiniyak ng pagkatalo ang pag-alis ng Houston mula sa postseason contention.

"It's just about the trust and understanding that we have each other's back," saad ni coach Jason Kidd. "No matter what's happening, there's an understanding that we're playing for one another. Houston gave us their best shot, we took it and found a way to win.”

"That's the beauty of our locker room -- no one caved, no one let go of the rope, no one quit," dagdag niya.