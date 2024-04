Belle Mariano, kinaka-awaan?

Awa ang naramdaman ng fans kay Belle Mariano.

Kasi naman, malapit nang magtapos ang Can't Buy Me Love at maraming dramatic scenes ang pinagawa sa kanya bilang Caroline Tiu.

Sa isang Facebook page about her, it was revealed na ilang beses siyang umiyak sa isang araw dahil puro dramatic scene ang kinunan.

"Awang awa na'ko kay Caroline Jusme laging pinapa-iyak eh. Pero can you imagine how much strength she gave knowing na isang araw shinoot tong lahat ng scene na to? Belle Mariano everyone!"

Yan ang nakasaad sa FB page na aming nabasa.

With that ay super awa ang kanyang mga fans.

"Ang galing galing mo belle masakit kasi pinag tutulongan ka ng familya mo mabigat sa dibdib per kayang kaya mo yan ling love you."

"She’s working hard with this project,she’s a good actress and also Donny., but don’t worry guy’s God is always guide both of you, stay humble."

"Kya nga grave Yung emosyon kawawa nmn si belle sa Murang edad napapasabak na sa mga gantong aktingan."

"Awang awa na ako kay Ling di naubusan ng problema!Pagpahingahin naman sana muna ulit sila ni bingo di na sila sumasaya haba na masyado ng pasakit."

***

Marami ang kinilig na fans nang malaman nilang nag-follow na si Oliver Moeller, yung guy na naging searchee sa Expecially For You segment ng It's Showtime.

Parehong taga-Cebu sina Kim at Oliver kaya naman marami ang kinilig mang iinterpret ng una ang isang Cebuano sentence na binigkas ni Oliver.

Ang feeling nga ng fans ay mas bagay si Kim kay Oliver kaysa kay Michelle Dee na searcher sa nasabing segment.

"Watched #it's showtime today but there's a spark between you and #chinitaprincess. I think it's time for her to have a non showbiz bf like you."

"Mas bagay kayo ni KIM CHIU. siya na lang yayain mo e date."

"Mukhang bagay kayo ni Kim chiu."

"Tama bgay sila ni Kimmy. Parang kinilig sila isn't isa nong binanggit ni nah I love you."

Sobrang sikat na ni Oliver ngayon. The day he appeared sa It's Showtime ay agad siyang nagtrending sa X. Sumipa na rin sa more than 96,000 ang kanyang followers sa Instagram.