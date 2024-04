Sixers wagi sa Grizzlies

LOS ANGELES (AFP) -- Umiskor si Joel Embiid ng 30 puntos para pangunahan ang muling nabuhay na Philadelphia 76ers sa ikaapat na sunod na panalo sa 116-96 pagkatalo sa Memphis Grizzlies noong Sabado.

Bumalik ang reigning National Basketball Association Most Valuable Player Embiid mula sa dalawang buwang injury na layoff noong Martes upang tulungan ang Sixers na guluhin ang Oklahoma City Thunder.

Sinundan iyon ng 30-taong-gulang na forward sa pamamagitan ng 29-point performance sa panalo noong Huwebes sa Miami, at pagkatapos ay pinangunahan ang pagkatalo noong Sabado sa Memphis sa kalsada.

Laban sa Memphis, mabilis ang takbo ng Sixers, nanguna mula sa unang bahagi ng unang quarter upang kumpletuhin ang wire-to-wire na panalo.

Si Embiid, na napahinga ng halos lahat ng fourth quarter na may siguradong tagumpay, ay nagtapos na may 30 puntos, 12 rebounds at dalawang block.

Nakita ng panalo ang pag-angat ng Philadelphia sa 43-35 upang manatiling ikawalo sa Eastern Conference.

Bago ang injury ni Embiid noong Enero, ang Sixers ay ligtas na naka-embed sa itaas na bahagi ng standing, matatag sa kurso para sa isang awtomatikong puwesto sa playoff.

Gayunpaman, sa kawalan ni Embiid, ang Sixers ay bumagsak sa standings at ngayon ay nasa linya para lumaban sa play-in tournament kasunod ng pagtatapos ng regular season play noong Abril 14.

Sa iba pang laro noong Sabado, nasungkit ng Los Angeles Lakers ang ikaapat na sunod na panalo sa pamamagitan ng impresibong 116-97 blowout laban sa Cleveland Cavaliers, na nakaupo sa ikatlong puwesto sa Silangan.

Nanguna si point guard D’Angelo Russell sa Lakers scorers na may 28 puntos habang si LeBron James ay nagposte ng 24 at si Anthony Davis ay may 22 puntos na may 13 rebounds.

Ang pagganap ng Lakers ay isa pang katibayan na ang koponan ni head coach Darvin Ham ay humuhubog sa tamang oras ng season.

Ang Lakers ay nanalo na ngayon ng siyam sa kanilang huling 10 laro, at may pagkakataon pa rin na makapasok sa awtomatikong playoff spot.

Samantala, ang Lakers ay ikawalo sa West na may 45-33 record, sa likod lamang ng seventh-placed New Orleans (45-32) at Phoenix, na sumasakop sa ikaanim na playoff spot na may 46-31 record.

Sinabi ni Lakers coach Ham na ang kanyang koponan ay abala sa kalidad ng kanilang pagganap sa halip na mag-isip kung saan sila maaaring magkasya sa postseason picture.

“We’ve been saying it to ourselves every day -- whether it’s a game day or a non-game day, just take care of ourselves, take care of us,” sabi ni Ham.