Ukraine ng Asya

Bagaman sinalakay ng mga pwersang Ruso ang Ukraine noong Pebrero 2022 at sinakop ang silangang bahagi ng bansa, 2014 pa nagsimula ang karahasan ng Rusya sa kapitbahay nito nang sakupin nila ang Crimea at armahan at kampihan ang mga rebelde sa silangang Ukraine. Ang Crimea, isang peninsula na napapaligiran ng Black Sea, ay teritoryo ng Ukraine na sapilitang inangkin ng mga Ruso sa pag-uutos ng pangulo nilang si Vladimir Putin.

Ang pangyayaring pag-agaw ng teritoryo ng Ukraine na lumapastangan sa soberenya nito ay nangyayari na rin sa Asya, bagaman wala pang sumisiklab na digmaan.

Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay mga bato sa West Philippine Sea na bahagi ng probinsiya ng Zambales ngunit ito'y sinakop at inangkin ng Tsina noong 2012 matapos paalisin ng mga pwersang pangmaritima ng Beijing ang mga Pilipinong nangingisda roon.

Bago ang Scarborough Shoal, inangkin at sinakop rin ng Tsina noong 1994 ang Panganiban Reef nang tayuan nila ng silungan ng kanilang mga mangingisda ang bahura na kalaunan ay ginawang permanenteng outpost, gayong napapaloob ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Panganiban Reef ay dating sakop ng probinsiya ng Palawan.

Pinupuntirya ngayon ng Tsina ang Ayungin Shoal na umano’y bahagi ng kanilang teritoryong pantubig, kahit pa ito’y nasa EEZ ng Pilipinas. Tinataboy ng Chinese Coast Guard ang mga barkong nagdadala ng pagkain, tubig at krudo para sa mga sundalong nagbabantay sa nakasadsad na barko ng hukbong dagat, ang BRP Sierra Madre, sa nasabing bahura.

Walang pinagkaiba ang ginagawang pananakop ng teritoryo ng Tsina sa pananakop ng bahagi ng Ukraine ng Rusya. Hindi man gumagamit ng barkong pandigma ang Tsina upang paalisin ang mga sundalo sa Sierra Madre at ibakuran ito, nakaabang lang ang mga barkong pandigma nito at manghihimasok pagdating ng tamang panahon.

At dahil tila nakatali ang kamay ng Pilipinas at hindi maipagtanggol ang sarili nitong teritoryo, sinasamantala ng Tsina ang kahinaan ng Maynila upang ipilit na kanila ang Ayungin Shoal. At handing makidigma ang Tsina upang maangkin ang hindi sa kanila tulad ng ginawa ng Rusya sa rehiyong Donbask at Crimea ng Ukraine.

Kung magiging “Ukraine” ng Asya ang Pilipinas sa pagiging “Rusya” ng Tsina, maaaring pangatawanan ng Maynila ang pagiging “Ukraine” na ngayon ay patuloy na nakikidigma sa Rusya upang mabawi ang mga teritoryong sinakop ng Rusya.