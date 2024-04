Michelle Dee napiling ka-date ay abugado

Sumali sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee at ang kanyang ina, ang actress-beauty queen na si Melanie Marquez, sa sikat na segment na EXpecially for You ng "It's Showtime" kahapon, nang lumipat na ang pananghaliang palabas ng ABS-CBN sa GMA 7.

Nakahanap ng ka-date si Dee nang maging searcher siya sa “Expecially For You.”

"Palagi akong handa na hanapin ang isa," sabi ng 28 anyos na aktres na huling nagkarelasyon apat na taon na ang nakakaraan.

Sa segment, ibinahagi ng ina ni Marquez kung paano siya nahirapang makahanap ng pag-ibig bilang isang aktres at beauty queen.

"Anak, alam mo naman ako, 'di rin ako mahilig talaga sa gwapo pero sa matalino, gusto ko kasi may nagpapatawa sa akin at marami akong natututunan, 'Yung sa tingin mong matalino, magpapatawa sa'yo at hindi possessive, someone who will understand you," ani Marquez nang tanungin kung ano ang hinahanap niya para sa date ng kanyang anak, ayon sa ulat ng ABS-CBN.

Pagkatapos magtanong para malaman pa ang tungkol sa tatlong searchee, sa huli ay pinili ni Dee si Oliver na Searchee Number 3, isang abogado, kaysa sa content creator na si Kevin at sportscaster na si Martin.

"Kasi 'yung sagot niya, secure siya sa sarili, it's so important. Hindi pwedeng insecure ang karelasyon mo, especially kapag artista," paliwanag ni Dee sa kanyang napili, ayon sa ABS-CBN.

Natuwa naman ang ina ni Dee sa napili ng anak.

"I'm so glad na ang dali-dali mong makuha 'yung hint ko. I'm really-really grateful to God to have you in my life. Thank you for loving me, anak," aniya.

"I really like (you) because first of all, you're a lawyer, and I hope you're not a liar but nevertheless huwag kang matakot sa akin kasi I will not judge you, you're not a book, that's why," dagdag ng nanay ni Dee.