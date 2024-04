Ibalik sa June-March ang school calendar

Grabe ang init na nararanasan natin ngayon kaya lalong lumalakas ang panawagan na ibalik sa lumang school calendar ang pasukan sa mga pampublikong paaralan sa bansa.

Panawagan ng Teachers' Dignity Coalition na iwasang matapat sa buwan ng Abril at Mayo ang pasok ng mga bata sa susunod na school year at agarang bumalik sa June-March calendar.

Panukala ng grupo, kung magsisimula ang pasukan sa Hulyo 29, 2024 ay dapat matapos ito ng hindi na lalampas sa ikalawang linggo ng Abril 2025.

Sa pinakahuling tala ng Department of Education, umabot na sa 5,288 mga paaralan sa buong bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes at nag-shift na lamang sa pagsasagawa ng alternative delivery mode of learning dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Sa bilang na ito, halos apat na milyong mag-aaral naman ang apektado ng matinding init ng panahon.

Sa inilabas na pahayag ng DepEd, muling ipinaalala ang mga probisyon ng Department Order 037 na inisyu noong 2022, na nagbibigay ng mga patnubay sa pagkakansela o pagsususpendi ng klase sa mga paaralan sakaling merong natural na sakuna, walang kuryente, at iba pang kalamidad.

"Specifically, DepEd has given the school heads the authority and discretion to suspend the conduct of in-person classes and shift to alternative delivery modes in cases of extreme heat and other calamities that may compromise the health and safety of learners, teachers, and non-teaching personnel," saad ng DepEd.

Kamakailan lang ay nag-isyu ng order ang kagawaran kung saan maaaring i-adjust ang pagtatapos ng kasalukuyang school year mula Hunyo 15 hanggang Mayo 31. Ipinag-uutos din ng nasabing order na ang pagbubukas ng klase ay nakatakda sa Hulyo 16, 2024 habang ang pagtatapos ng pasukan ay nakatakda naman sa Mayo 16, 2025.

Sinabi naman DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas na may kapangyarihan ang mga school head na magsuspindi ng in-person classes dahil sa matinding init ng panahon at sa halip ay magsagawa na lamang ng blended learning modalities.

Maaari naman anyang magsuot ng komportableng damit ang mga guro at estudyante tuwing mainit ang panahon maliban sa kanilang prescribed school uniform.

Sinabi naman ng TDC sa DepEd na huwag nang antayin pa ang nangyaring insidente noong nakaraang taon kung saan maraming mga estudyante ang nagkasakit dahil sa matindiing init at hindi naman makapasok sa school ang ilang guro dahil masama ang pakiramdam.

Iminungkahi ng grupo na pabilisin ang transition sa lumang school calendar sa pamamagitan ng pagtatapos ng 2024-2025 school year sa kalagitnaan ng Abril upang mapabilis ang transition sa lumang school calendar.

“Sana i-consider din ng DepEd na paikliin ang next school year at tapusin ito ng mid-April para mas mabilis ang transition. Yung Abril at Mayo kasi ang iniiwasan natin,” ani TDC chairperson Benjo Basas.