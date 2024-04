Angel Canino hindi buntis, walang problema sa pag-aaral, ayon sa ina

Pinabulaanan ng nanay ng volleyball player na si Angel Canino ng De La Salle University Lady Spikers ang iba't ibang online na bersyon sa kung ano ang naging dahilan ng pagka-sideline niya sa laro.

Ilan sa mga kumalat na tsismis sa manlalaro ay nagbuntis siya, may mga problema sa akademiko, at plano niyang maging pro.

"She'll bounce back. She's not going anywhere, she's not going pro (pls stop dragging Akari). She's not pregnant (pls stop dragging anyone). She doesn't have acads problems and definitley she's not faking this. She's hurt and gagaling siya," ayon sa post sa Facebook ng ina ni Canino noong Biyernes, pag-uulat ng SPIN.ph.

Hinikayat ng nanay ang mga netizens na maging mas responsable sa kanilang mga post dahil patuloy na kumakalat ang mga walang basehang salaysay sa online.

"As a mom, I pray that we must be responsible sa mga pino-post at comment natin kasi somewhere along the way may mga nasasaktan. I still believe in kindness so please just please be kind," dagdag niya, ayon sa SPIN.ph.

Ang ina ni Canino ay tumugon din sa isang gumagamit ng X/Twitter na nagtatanong sa kanilang hakbang na huwag ibunyag ang mga pangyayari na humantong sa pagkasugat ni Canino.

"Sana maintindihan niyo po 'yung salitang respect," aniya.

Bago ang apat na set na panalo ng La Salle laban sa University of the Philippines (UP) noong Huwebes, dumating si Canino sa Mall of Asia Arena na may cast ang kanang braso.

Sinabi naman ng Lady Spikers deputy coach na si Noel Orcullo sa mga reporter na si Canino ay nagtamo ng hiwa sa kanyang kanang braso, na naunang inilarawan sa live broadcast ng laro na nagmula sa isang 'aksidente na hindi nauugnay sa volleyball.'

Nakuha ng La Salle ang kanilang Final Four na puwesto sa parehong araw sa panalo laban sa UP at pagkatalo ng Ateneo sa Far Eastern University.

Ayon sa maraming source ng SPIN.ph, inaasahang babalik si Canino sa susunod na yugto ng kasalukuyang Universities Athletics Association of the Philippines Season 86 women's volleyball tournament at maaaring mangyari 'sa susunod na linggo.