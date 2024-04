SIXERS PINALAMIG ANG HEAT

Miami, United States -- Umiskor si Tyrese Maxey ng 37 puntos at nagdagdag si Joel Embiid ng 29 para pasiglahin ang Philadelphia 76ers sa 109-105 panalo sa Miami noong Huwebes at palakasin ang kanilang tsansa sa playoff sa NBA.

Nagdagdag si Maxey ng 11 assists at siyam na rebounds, kulang na lang ng triple double sa loob ng 41 minuto sa court nang umunlad ang Sixers sa 42-35, ikawalo sa Eastern Conference ngunit isang laro lamang sa likod ng sixth-place Indiana.

Ang nangungunang anim sa bawat kumperensya ay kukuha ng NBA playoff berth habang ang mga koponan sa pito hanggang 10 posisyon ay haharap sa play-in games para sa huling dalawang available na puwesto.

Naiwan si Maxey sa nakaraang dalawang laro para sa Philadelphia dahil sa pinsala sa balakang, ngunit sa kanyang unang laro kasama si Embiid sa mahigit dalawang buwan, nangingibabaw ang duo.

"I'm tired," sabi ni Maxey. "Normally when you come back you get to play 32 minutes but (coach Nick) Nurse asked me and I said I'm all good. I can play as much as you need me to."

Ang Philadelphia, 2-0 mula nang bumalik si reigning NBA Most Valuable Player Embiid mula sa injury sa tuhod, ay nahulog sa top six habang ang Cameroonian big man ay nasugatan ngunit umaasa na makaakyat muli sa top six sa kanilang huling limang laro.

Ang Miami, sa pangunguna ng 22 puntos ni Terry Rozier, ay bumagsak sa 42-34, ikapito sa Silangan.

Sa Western Conference, naunat ng Golden State Warriors ang kanilang sunod na panalo sa anim na laro sa pamamagitan ng 133-110 na tagumpay sa Houston, na nagpapataas ng kanilang kalamangan sa nag-iisang koponan na maaaring magpatalsik sa kanila mula sa isang play-in spot.

Umiskor sina Stephen Curry at Klay Thompson ng tig-29 puntos para pamunuan ang Warriors, na lumamang 65-50 sa half-time at gumulong sa second half.

Natalo ang Rockets sa kanilang ika-13 sunod na pagkikita sa Golden State, isang club na hindi pa nila natalo mula noong Pebrero 2020.

Sa 42-34, hawak ng Golden State ang ika-10 at huling West play-in spot habang ang Houston ay bumagsak sa 38-38, apat na laro sa likod ng Warriors na may anim na laro ang natitira.

Samantala, umiskor si Paul George ng 28 puntos at nagdagdag si James Harden ng 20 para pangunahan ang host Los Angeles Clippers laban sa defending champion Denver 102-100 sa kabila ng triple double ni Nikola Jokic sa isang natalo.

Ang two-time NBA MVP na si Jokic ay may 36 points, 17 rebounds at 10 assists at nasungkit ng Nuggets ang 31-20 lead pagkatapos ng first quarter bago bumangon ang Clippers.

"Big win, especially because we've been losing at home," sabi ni George. "We had a slow start. We've got to be better but it's a big win. This is a champion-caliber team. They are defending champs. I thought we did a great job of just staying in the game and we fought hard."