Sa malamig at sorbetes

Bagyo lamang ang karaniwang nakapagpapasuspinde ng mga klase para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Pero dati iyon. Ngayon, hindi na. Hindi lang ang banta ng bagyo ang batayan upang huwag papasukin ang mga istudyante sa paaralan upang hindi sila madisgrasya sa baha o mga lumilipad na yero dahil sa napakalakas ng hangin.

Nitong linggo ay napilitang ipasuspinde ng maraming paaralan ang mga klase sa Metro Manila at mga probinsya dahil sa matinding init. Pumalo ang heat index o pakiramdam na init sa araw na iyon sa mahigit 40 degrees Celsius. Maituturing itong delikado at masama para sa mga kabataan kaya minabuting panatilihin sila sa bahay at mag-online o module na lang sa pag-aaral.

Ayon sa Department of Education, mahigit 2.48 milyong estudyante sa mahigit 4,700 paaralan sa bansa ang pansamantalang huminto sa face-to-face na pag-aaral at sa bahay na lamang nag-aral ng leksyon gamit ang computer at module kahapon. Subalit mas mainam at mas epektibo pa rin ang pagtuturo sa loob ng klase kaya nararapat na mamuhunan ang gobyerno sa air conditioner.

Maraming pampublikong paaralan ang pinapalamig sa pamamagitan ng electric fan. Ngunit kung mainit ang hangin dahil sa taas ng temperatura ay mainit din ang hangin na iikot sa loob ng silid-aralan at mararamdaman ng mga mag-aaral.

Mataas man ang presyo ng makinang pampalamig ng loob na gusali, kailangan ang mga ito para sa kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral at guro, lalo na ang mga maliliit na bata. Bukod sa kaligtasan at kalusugan, mas maayos ang pagtuturo at pag-aaral dahil komportable ang mga mag-aaral at guro sa malamig na silid-aralan.

Bagaman magastos ang mag-air conditioner dahil mataas ang konsumo ng ganitong makina, maaari namang kontrolin ang paggamit dito o hindi gamitin sa tuwing tag-lamig. Maaari ring patakbuhin ito sa kuryenteng galing sa sinag ng araw.

Patindi nang patindi ang init sa tag-araw taun-taon. Kung maaapektuhan ng nagbabagong panahon ang pag-aaral ng mga estudyante, masama ang epekto nito hindi lang sa pamumuhay nila kundi sa buong lipunan at bayan. Sadyang kailangan ng pananggalang sa mainit na panahon na hindi mapapawi ng pag-inom lamang ng samalamig o pagkain ng sorbetes.