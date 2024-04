HOMECOURT EDGE BINULSA NG CELTICS

WASHINGTON (AFP) -- Nasungkit ng Boston Celtics ang pinakamagandang record ng National Basketball Association ngayong season at homecourt advantage sa buong playoffs kasunod ng 135-100 blowout laban sa Oklahoma City Thunder.

Umiskor si Kristaps Porzingis ng 27 puntos at humakot ng 12 rebounds habang nagdagdag si Jayson Tatum ng 24 puntos at nag-ambag si Jaylen Brown ng 23 puntos para sa Celtics, na umunlad sa Eastern Conference-best 60-16.

Ang Minnesota at Denver ay susunod na pinakamahusay at nagbabahagi sa Western Conference lead sa 53-23.

Ang Boston ay may anim na laro na natitira ngunit garantisadong mag-e-enjoy sa home-court advantage sa buong playoffs habang hinahabol nila ang NBA-record na ika-18 na korona ng liga.

"You learn to appreciate the process," saad ni Tatum. "All the while we want to hang a (championship) banner. We can't skip steps. Winning 60-plus games and clinching the best record in the league, it's a big deal.”

"But you're going to have to win some games on the road regardless in the playoffs to do what you want to do," dagdag niya.

Nakauwi na ang Celtics, na huling nanalo sa NBA Finals noong 2008, pagkatapos ng 4-2 road trip. Binuksan nila ang paligsahan sa pamamagitan ng pag-outscore sa Oklahoma City 42-17 sa fourth quarter.

"Feels great," sabi ni Tatum. "We had a long road trip, 13 days. It was definitely good to come back here, be around our fans and get a win. We really just picked up our intensity. That first game back after a long road trip can be kind of tough. We ended up finding our energy.”

"It really showed in that second half -- we started getting stops, playing faster, knocking down shots," dagdag niya.

Nasungkit ng Minnesota ang bahagi ng Western Conference nangunguna kasabay ng defending champion Denver sa 133-85 na pagkatalo sa pagbisita sa Toronto, na pinahaba ang sunod-sunod na pagkatalo ng Raptors sa 15 laro.

Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves na may 28 puntos habang nagdagdag si Naz Reid ng 23 puntos at si Rudy Gobert ay may 11 puntos at 15 rebounds para sa hosts.

Sa 53-23, ang T-Wolves ay kapantay ng Nuggets at isang laro sa unahan ng Oklahoma City.

Naglaro ang Milwaukee na na-injury na wala sina Damian Lillard, Khris Middleton at Patrick Beverley at natalo sa pagbisita sa Memphis, 111-101.

Umiskor si Jaren Jackson Jr. ng 35 puntos para pamunuan ang Grizzlies habang may 15 puntos at 12 rebounds si GG Jackson para sa Memphis.

Pinangunahan ni Brook Lopez ang Bucks na may 25 puntos at 10 rebounds habang nagdagdag si Giannis Antetokounmpo ng 21 puntos, walong assist at pitong rebound.

Wala si Lillard dahil sa groin strain habang si Middleton ay may left ankle injury at Beverley ay right ankle sprain.

Umiskor si Anthony Davis ng 35 puntos at humakot ng 18 rebounds habang nagdagdag si LeBron James ng 25 puntos, siyam na assists at pitong rebounds para palakasin ang Los Angeles Lakers sa 125-120 panalo sa Washington.

Ang Lakers, 44-33, ay ika-siyam sa Kanluran, dalawang laro sa unahan ng Golden State sa penultimate play-in position.