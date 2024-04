Diaz hindi susuko

Walang plano si Hidilyn Diaz na maghinay-hinay matapos hindi makapag-qualify sa Paris Olympics.

Si Diaz, ang unang Pilipinong nanalo ng Olympic gold medal, ay nagsabi na siya ay nagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang kasunod ng isang malungkot na pagganap sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand noong Miyerkules.

Nagtapos siya ng kabuuang bigat na 222 kilo upang mapunta sa ika-11 puwesto sa women’s 59-kg event.

Si Elreen Ando ang nagwagi nang makuha niya ang kanyang career best lift na 228 kgs para tumapos sa ikapitong puwesto at malampasan ang best lift ni Diaz na 224 kgs na nairehistro niya sa IWF World Championships sa Riyadh noong Setyembre.

Dahil diyan, isang heartbeat na lang ang kailangan ni Ando para maging kinatawan ng bansa sa Summer Games. Ang kanyang kwalipikasyon ay magiging pormal pagkatapos ng cut-off sa Abril 28.

Gayunpaman, ang pagreretiro ang huling bagay sa isip ni Diaz.

“I love this sport, I don’t want to stop. But what I have to do now is take a good rest and think about the priorities in my life,” sabi ni Diaz. “Today wasn’t my day, Paris was not meant to be.”

Ginawa ni Diaz ang kanyang Olympic debut noong siya ay 17 taong gulang pa lamang sa Beijing Games noong 2008 hanggang sa manalo ng silver medal sa women’s 53-kilogram event ng Rio de Janeiro Games noong 2016.

Sa wakas, naabot niya ang jackpot nang siya ay namuno sa Tokyo Olympics noong 2020 na nagpaangat sa kanya sa isang maalamat na katayuan at naging isang icon sa Philippine sports.

Sa kabila ng setback, sinabi ni Diaz na wala siyang pinagsisisihan.

“But overall I’m happy. I’ve given a lot to this sport and it’s given a lot to me,” sabi ni Diaz. “There will be time for that (honeymoon) now. I will still lift, but I'm not sure for the next Olympics. Right now, I have to enjoy the moment."

Sa ngayon, tututukan ni Diaz ang kanyang HD Weightlifting Academy sa Jala-Jala, Rizal kung saan sila ng kanyang asawa, si Julius Naranjo, ay humuhubog ng mga magiging kampeon.

"I will pursue what I have started, training and serving our athletes in the future," sabi ni Diaz. "To my followers and supporters -- many thanks! Our initiative of giving inspiration to our youth and Filipinos in sports will go up to the next level."