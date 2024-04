Belle Mariano, may ka-DM na French actor, paano na si Donny Pangilinan?

Malala ang imahinasyon ng team dalahira, huh! Para sa kanila, may ‘pagtataksil’ ang pretty young miss at “Can’t Buy Me Love” lead star sa kanyang ka-love team na si Donny Pangilinan. Ang ngingusong kataksilan ay ang palitan nina Miranda at “Emily in Paris” star Lucas Bravo.

Si Lucas Bravo ang nagbibigay buhay sa katauhang si Gabriel sa nasabing pangmalakasang international serye na may temang fashion, ano ang sikat at hindi at siempre pa, pagmamahalan.

Sina Bravo at Belle, ayon sa kwento ni pretty miss Mariano ay may direct message exchanges. Nagpapasalamat si young master Bravo sa supporta at panonood ni Belle sa kanilang worldwide hit show at ang Pranses na aktor naman ay “feeling lucky and thankful to have talked with the sweetest and charming Filipina actress”.

Ay! Naku, naku, naku….. young master Pangilinan, bakuran na iyang si Belinda at baka afam pa ang maka-snatch, huh! Sa simula iyan, DM-DM muna, kasunod niyan video calls na, at pagtapos, shook boogie na lang tayong lahat na darating na sa Pilipinas nating mahal para pormal na hingin ang kamay ni Belle, noh! Sa true lang, walang imposible sa digital at Gen Z age na ito, hindi ba naman?

At sa team dalahira, saan naman galing ang kiyeme latik niyong ‘pagtataksil’? May pag-amin na ba sina young master Donato Antonio at binibining Miranda na sila ay hindi lang basta magka-love team kundi magkasintahan na talaga? Parang wala pa naman di ba? Akala niyo lang lahat, meron, meron, meron na silang relasyon kasi best kayo sa pagiging gullible, huh! Ang savage! Hahahaha!

Malay niyo. Malay ko. Malay nating lahat, si Belle pala at si Lucas ang tunay na nakatadhana. Ang saya-saya kaya nun! Hindi ba naman?

***

Sa mga taong nagpasya na gawing panghapong palatuntunan ang “Dirty Linen” at sa mga nanalig pa rin na hindi malulupig at patuloy na mamayagpag ang medical melodrama na “Abot Kamay Ang Pangarap”, gising na dahil matapos kong mapanood ang pilot episode ng TV 5's “Lumuhod Ka Sa Lupa”, more chances of winning na maabot nila ang pangarap na hindi lang pantayan, kundi tibagin ang kung anumang palatuntunang katapat!

Mula sa Sari Sari at Studui Viva, sa press preview, damang-dama ang respeto at pagmamahal na ibinigay nina direktor Albert Langitan at Roderick Lindayag sa obra maestro ni sinulat ni the late great Carlo J. Caparas at pinagbidahan sa pelikula ng showbiz legend Rudy Fernadez.

Sa true lang, panalo ang pagkakalahad, pagkahabi at takbo ng kwento, mabilis ang mga kaganapan, hindi nakababagot at babad na babad, maigting at makatotohanan ang mga eksenang aksyon at ang drama, ay! Mapapa-ay ka talaga sa husay ng mga bidang artista na nagpakitang gilas agad sa pilot episode pa lamang, huh!

Mas lalong mamahalin si Kiko Estrada bilang action drama bida. Makisig, may tindig, matangkad, lalaking-lalaking makipag-pambuno at Pinoy na Pinoy ang kaguapuhan. Kita at dama mo ang mga emosyon niya bilang si Norman at talagang kakampihan mo siya sa kanyang balak na pagbagsakin at durugin ang dahilan ng mga kabiguan niya sa buhay.

Mahal ng kamera si Sarah Lahbati, lalo siyang gumanda at kaabang-abang ang character development niya. Panalo rin ang emotional commitment at katotohanang ibinigay nina Gardo Versoza at Mark Anthony Fernandez sa mapaghamon nilang mga katauhan.

Sure na sure na ang “Lumuhod Ka Sa Lupa” ang afternoon delight na pakakatukan simula sa 8 Abril, pagkatapos ng Eat Bulaga sa TV 5.