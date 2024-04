SIXERS PINATAHIMIK ANG THUNDER

NEW YORK (AFP) – Hindi nagpatinag si Joel Embiid mula sa dalawang buwang layoff dahil sa injury at pinangunahan ang Philadelphia 76ers sa 109-105 tagumpay laban sa Oklahoma City Thunder noong Martes.

Ang reigning Most Valuable Player ng National Basketball Association ay isang sorpresang huli na pagsasama sa panimulang lineup ng Sixers sa Wells Fargo Center, na bumalik sa hardwood matapos magdusa ng pinsala sa tuhod sa pagkatalo sa Golden State noong 30 Enero.

Sa kawalan ni Embiid, ang season ng Sixers ay nasa freefall, bumulusok sa play-in positions sa Eastern Conference kaysa sa awtomatikong postseason spot.

Ang pagbabalik ng 30-taong-gulang ay nagmungkahi na ang Sixers ay maaaring may kakayahan pa na sirain ang form book patungo sa playoffs matapos labanan ang Thunder, na pumasok sa laro bilang Western Conference leaders.

Si Embiid, na nagtapos na may 24 puntos, pitong assist at anim na rebound matapos magtala ng halos 30 minutong oras ng laro, ay halatang pagod na pagod matapos hilahin ang Sixers sa linya.

"Not good," sabi ni Embiid. "But I'm glad we got through it and we got the win."

Sinabi ni Embiid na ang kanyang rehabilitasyon mula sa gutay-gutay na kaliwang meniscus ay isa sa pinakamahirap na pagtanggal ng injury sa kanyang karera.

"This one took a toll mentally," sabi ni Embiid. "I just wanted to come back. I'm only going to get better but this one has been the hardest by far, especially mentally.”

Nanguna ang Oklahoma City sa halos lahat ng laro at mukhang nasa takbo ng tagumpay matapos magbukas ng 13 puntos na kalamangan sa unang bahagi ng second half.

Ngunit ang isang fourth-quarter rally mula sa Sixers -- na-outscoring ang kanilang short-handed na mga kalaban 36-25 -- na nagpasiyang bumalik sa laro pabor sa home team.

Dalawang Embiid free throws ang naglagay sa Philadelphia sa unahan, 106-105, may 38 segundo ang natitira, at pagkatapos ay gumawa si Embiid ng isang krusyal na steal bago gumawa ng foul na nagpabalik sa kanya sa free throw line upang iangat ang Sixers, 108-105.

Pagkatapos ay gumawa si Tobias Harris ng late free throw para selyuhan ang panalo.

Natigilan ang Milwaukee Bucks, 117-113, sa kalsada ng hamak na Washington Wizards.

Si Corey Kispert ang bayani para sa Washington, nagtapos na may 27 puntos mula sa 10-of-18 shooting mula sa field para makuha lamang ang ika-15 panalo ng season para sa Wizards.

Pinangunahan ni Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee na may 35 puntos ngunit hindi ito naging sapat para pigilan ang Bucks na dumausdos sa pagkatalo na nag-iwan kay coach Doc Rivers na kumukuwestiyon sa tibay ng kanyang koponan na malayo sa kanilang tahanan.