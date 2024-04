Magsasakang medic

Mga alagad ng kalusugan ang mga magsasaka. Kung wala ang palay, gulay at prutas na tinatanim nila walang kakainin at nutrisyon ang mga tao.

Mas maigting ang gagampanang papel ng mga magsasaka ng palay hindi lamang sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga tao kundi sa pagsasalba ng buhay ng mga may diabetes. Sila ay pagtatanimin ng kakaibang palay na makakatulong sa pagkontrol ng sintomas ng diabetes, na pang-apat na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Ang karaniwang bigas na binibili sa mga palengke, kapag sinaing, ay may mataas na glycemic index na siyang nagpapataas ng blood sugar level ng mga may diabetes kung ito’y kinain. Maraming karamdaman ang dulot ng mataas na BSL tulad ng pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, matagal na paghilom ng sugat, pagkasira ng bato, at iba pa.

Subalit nakagawa ng isang uri ng bigas ang International Rice Research Institute (IRR) na may mababang glycemic index. Mataas ang GI ng kanin mula sa commercial na bigas, aabot sa 70 hanggang 72. Samantala, ang naimbentong palay ng IRRI ay may GI na mababa sa 45.

Sinusubukan na ang pagtatanim ng tinaguriang ultra-low GI na palay sa ilang probinsya at sisimulan itong ipatanim sa mga magsasaka sa susunod na taon.

Kung malawakan ang pagtatanim ng makabagong palay, mabibigyan ng mga magsasaka ang mga diabetiko para sa kanilang tamang pagkain na hindi magpapalala ng kanilang kondisyong pangkalusugan. Ang mga hindi naman diabetiko ay makakakain ng kanin na hindi makakasira sa kalusugan ng mga mamamayan.

Kung magiging epektibo ang mga ultra-low GI na bigas o kanin, maraming buhay ay maaaring maisalba laban sa malalang uri ng diabetes.

Maraming mga nasira ang bato dahil sa diabetes ang nagpapa-dialysis ngayon at gumagastos ng milyun-milyong piso sa ilang beses na pagpapalinis ng dugo kada linggo. Kung walang masisiraan ng bato dahil sa pagkain ng ultra-low GI na bigas, malaking tulong ito sa mga tao dahil hindi lamang sila ang makakatipid kundi pati ang gobyerno na tumutugon sa mga gastusin sa dialysis.

Napapanahon ang pagtatanim ng ultra-low GI at nakasalalay ito sa mga magsasaka. Kaya naman maituturing na rin silang mga magigiting na medic ng bayan.