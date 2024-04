Heaven Peralejo todo puri kay Alden

Hindi naiwasan ng aktres na si Heaven Peralejo ng kanyang saloobin kaugnay sa tunay na ugali ng aktor na si Alden Richards ngayong nakasama na niya ito bilang leading man at direktor sa kanilang bagong pelikula.

Ayon sa dalaga, talagang unforgettable ang experience niya sa naging samahan nila ni Alden sa pelikula nilang “Out of Order” produced by Viva Films, Studio Viva at Myriad Entertainment na pag-aari ng Asia’s Multimedia Star.

Nagbigay ng update si Heaven kaugnay sa pelikula at sinabing natapos na nila ito.

Super impressed din daw talaga siya kay Alden hindi lang bilang magaling na aktor kundi isa ring talentadong direktor, kahit pa nga ito ang unang pagtatangka ng binata as a filmmaker.

“Alam niyo sobrang bait. Sobrang bait ni Alden, wala akong masabing iba. And then, ang galing niya kasi he switches from being an actor to director. So, like kahit on take 5-4-3-2-1, siya ang nagsasabi nu’n tapos siya rin ang mag-act kasi kausap ko siya kunwari. So, ang galing, ang galing niyang artista and sweet,” sabi ni Heaven.

“May one time sabi ko, ‘Direk, pa-prutas ka naman.’ Joke-joke lang naman. Parang 20 minutes after, boom, may mga basket of fruits na sa set na binigay rin namin sa mga kasamahan namin,” dagdag pa niya.