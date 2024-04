Pelicans wagi sa Suns

LOS ANGELES (AFP) -- Gumawa si Devin Booker ng 52-puntos na obra maestra nang malampasan ng Phoenix Suns ang New Orleans Pelicans, 124-111, sa National Basketball Association noong Lunes.

Pinalakas ni Booker ang pag-asa ng Phoenix na maabutan ang New Orleans para sa awtomatikong playoff berth sa pamamagitan ng nakakasilaw na performance sa kalsada sa Smoothie King Center ng Pelicans.

Ang panalo ng Phoenix -- na nagsigurado na nasungkit ng Minnesota Timberwolves ang playoff spot -- nag-iwan ng isang panalo sa Suns sa likod ng pang-anim na pwesto sa New Orleans.

Habang nakatayo ang Phoenix ay 44-31 na ngayon at nasa kurso na para sa Western Conference play-in tournament.

Ang New Orleans, gayunpaman, ay nahaharap sa isang nakababahalang katapusan sa regular na season, alam na ang isang slip ay maaaring nakamamatay.

Lahat ng limang starters ng Phoenix ay nag-post ng double digit na kabuuang puntos, kung saan si Kevin Durant ay nagtapos na may 20 puntos, pitong rebound at tatlong assist, at si Jusuf Nurkic ay nagdagdag ng 19 puntos na may 19 na rebounds.

Nanguna si Zion Williamson sa pag-iskor ng New Orleans na may 30 puntos habang nagdagdag si Trey Murphy ng 21.

Sa ibang lugar, parehong umiskor sina Jayson Tatum at Sam Hauser ng 25 puntos nang talunin ng Boston Celtics ang Charlotte Hornets, 118-104, sa North Carolina.

Ang Celtics, na nakakuha na ng nangungunang puwesto sa Eastern Conference, ay sinaktan ng Hornets sa isang sorpresang upset na pagkatalo sa unang bahagi ng season.

Ngunit sa kabila ng maagang paghabol, maliit ang tsansa ng paulit-ulit na pagkatalo matapos ang Celtics na kumawala upang buksan ang isang mahusay na 19 puntos na kalamangan sa ikaapat na quarter.

Kasama sa 25-puntos na kontribusyon ni Hauser mula sa bench ang pitong three-pointer habang ang mga starter na sina Kristaps Porzingis (20), Derrick White (19) at Al Horford (15) ay gumawa rin ng double figures.

Sinabi ni Tatum na ang panalo ay dahilan ng paghihikayat habang ang playoffs ay malapit nang makita na wala pang dalawang linggo ng regular season ang natitira.

"Last year we were so antsy to get back to the finals, that we had a few bad losses in the last few weeks of the season," sabi ni Tatum. "We may have taken some things for granted.”

"This year we've done a great job of not skipping steps and respecting every game, every day, trying to get better -- as cliché as that sounds," dagdag niya.