Pedicab driver patay sa pananaksak

Isang pedicab driver ang nasawi matapos saksakin ng kapwa niya pedicab driver sa Sampaloc, Maynila kung saan ang pinag-ugatan umano ng kanilang alitan ay ang agawan sa pasahero.

Kita sa mga kuha ng CCTV ang pagsusuntukan ng biktima at ng suspek sa hanay ng mga pedicab sa Alley 1 Street bago mag-6 a.m. ng Lunes at makikita rin na parang humanap ng tiyempo ang suspek bago inundayan ng saksak ang biktima.

Kahit na nakatumba na ang biktima, patuloy pa rin siyang sinasaksak ng suspek, samantalang nanood lang ang ilang tao sa paligid.

Maya-maya pa, umalis ang lalaking nanaksak at naiwang duguan ang 64-anyos na biktima. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi na kinaya, at nasawi kalaunan.

Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romeo Estabillo, Station Commander ng MPD Station 14, inilahad ng isa sa mga witness na may pagtatalo na noong una pa man ang biktima at ang suspek tungkol sa pagsakay sa mga pasahero.

Nagtamo ang biktima ng saksak sa braso at kili-kili. Isinugod pa siya sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival.

Isinuko naman ng kaniyang kapatid ang suspek noong araw ding iyon. Ayon sa suspek, wala naman siyang balak patayin ang biktima.

“Marami siyang kaaway. Lahat kami pero mas madalas ako. Ang ano ko lang, takutin siya. Eh talagang nilalabanan niya pa rin ako eh. Natumba kami. Natumba ako. Tapos natumba rin siya. Doon ako nakakuha ng buwelo,” sabi ng suspek.

Kakasuhan ng homicide ang suspek, na dinala at tinurn over sa homicide section ng Manila Police District.