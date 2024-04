Cyber kulelat

Hindi lang ang panghihimasok ng Tsina sa teritoryong dagat ng Pilipinas ang matinding banta sa pambansang seguridad na kinakaharap natin. Halos lahat ng kumpanya sa bansa ay walang pananggalang sa cyberattack, ayon sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng software sa buong mundo na sumuri sa kahandaan natin laban sa mga hackers.

Sa inilabas na ulat ng Cisco, ang “Cybersecurity Readiness Index for 2024,” isang porsyento lamang ng mga organisasyon sa Pilipinas ang handang rumesponde sa mga cyberattack.

May 64 porsyento naman ng mga kumpanya na baguhan ang uri ng kahandaan sa cyber security. Ibig sabihin ay nagsisimula pa lamang ang mga ito sa pagtatatag ng pangdepensa nila laban sa cyberattack.

Sa katunayan, napansin ng Cisco na ang mga kawani o empleyado ng mga kumpanya ay kumokonekta sa database sa pamamagitan ng kanilang devices ngunit gamit ang hindi secure na connection o wi-fi. Kulang o wala rin silang mga tauhan na tutugon sa cyberattack at magbabantay laban sa mga tangkang pasukin ang kanilang network.

Bagaman maraming bansa ang nangungulelat rin sa nasabing index, nakakabahala pa rin ito sakaling umatake ang mga hacker, lalo na ang iyong mga kabilang sa o nasa ilalim ng militar ng bansang Tsina, North Korea at Russia.

Ang mga puwersang hacker ng mga nasabing bansa ang umaatake sa mga computer network ng Estados Unidos, Europa at iba pang kaalyadong bansa. Hindi lamang pagnanakaw ng data ang ginagawa nila upang makapang-espiya sa mga e-mail ng mga target na opisyal at makakuha ng mga sensitibong impormasyon. Ang mga mahuhusay na hacker na ito ay kaya ring magpahinto ng mga kritikal na imprastraktura tulad ng kuryente at tubig.

Ang punto ng ulat ng Cisco ay kinakailangang bilisan at mamuhunan ang mga lokal na kumpanya sa pagtatayo ng kani-kanilang depensang digital bilang pananggalang sa anumang cyberattack. Anumang oras ay maaaring umatake ang mga hacker na makaaapekto o makagugulo sa operasyon ng mga negosyo na ikalulugi nila.

Inirekomenda ng pinuno ng Cisco Philippines na kumuha ng cybersecurity platform ang mga kumpanya na tutugon sa mga banta sa kanilang data.

Isang kaugalian ng mga Pilipino ang ningas-kugon o kawalan ng pagpapanatili o pagpapatuloy sa gawaing sinumulan. Sa puntong ito, delikado ang magbalewala. Kung hindi, maraming mawawala sa atin, hindi lang ang West Philippine Sea.