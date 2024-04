BOLTS PALALAKASIN PLAYOFF CHANCES

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. --- Meralco vs Terrafirma

7:30 p.m. --- Rain or Shine vs Converge

Gagamitin ng Meralco ang momentum ng kanilang blowout victory laban sa isang nangungunang contender bago ang mahabang pahinga para pabagsakin ang Terrafirma at palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs sa Philippine Basketball Association Philippine Cup noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum.

Dahil sa dalawang linggong pahinga, ang Bolts ay nagpupursige na itali ang kanilang unang back-to-back na panalo sa conference sa isang banggaan sa Dyip, na may parehong misyon na magpasiklab ng winning run, sa 4:30 p.m. first game.

Samantala, magkaka-sagupaan alas-7:30 ng gabi ang rejuvenated Rain or Shine at winless Converge.

Ang Meralco ay nagmartsa pabalik sa larangan ng digmaan na nagniningning nang may kumpiyansa kasunod ng 91-73 na paggupo sa isang nakagugulat na bahagi ng Barangay Ginebra noong Marso 15 upang arestuhin ang dalawang larong slide bago mag-timeout ang liga para sa Bacolod All-Star Game at sa pagdiriwang ng Holy Week.

Ang Bolts ay may 2-3 win-loss record sa ika-siyam na puwesto ngunit lubos na nakikipagtalo para sa isang puwesto sa susunod na round.

“I think it’s great for us we won the game (against Ginebra). Our record is very deceiving but we’re playing good teams also,” sabi ni Meralco coach Luigi Trillo.

Inaasahan ng mentor na ang beteranong si Allein Maliksi ay magpapakita ng parehong lakas at focus sa kanyang ulo nang pangunahan niya ang Bolts sa nakaraang laro na may 25 puntos kabilang ang 11 sa kanilang third-quarter rally.

“Allein’s been solid for us. Look at our games before, he’s our highest scorer and he leads by example,” sabi ni Trillo.

Makakasama rin ng Meralco sina Chris Newsome, Aaron Black, Cliff Hodge at seasoned big man Raymond Almazan.

Ngunit ang Terrafirma ay hindi madaling sumuko.

Ginulat ng Dyip ang Blackwater, 92-91, noong Marso 16 para sa 3-2 slate na nakatabla sa kanilang biktima.

Ang streaky shooter na si Juami Tiongson ay pare-parehong naglalaro para sa Terrafirma na may average na 22.0 puntos, 4.8 rebounds at 3.3 assists bawat laro na umaayon sa impresibong 22.7 puntos ni Stephen Holt, 8.3 boards at 5.0 assists kada outing norms.

“We just have to keep on working hard because we have a great chance of making it to the playoffs,” sabi ni Tiongson.

Ang Elasto Painters, sa kabilang banda, ay nagsusumikap din para sa isang winning roll matapos tapusin ang apat na larong pagbagsak.

Pinabuga ng Rain or Shine ang Phoenix, 100-85, para sa unang panalo nito sa All-Filipino conference.

Sasalubungin ng Elasto Painters ang big man na si Papot Paredes na may posibilidad na mapalampas ni Keith Datu ang buong torneo para makarekober mula sa injury sa kanang tuhod.

Ang 6-foot-6 journeyman, na pumirma ng one-conference contract, ay inaasahang magbibigay ng kamay sa ilalim nina Beau Belga at Santi Santillan habang nagbibigay ng tulong sina Adrian Nocum, Jhonard Clarito at Mac Belo.

Ito ang ikaanim na pagtatangka ng FiberXers na tumalon sa hanay ng panalo matapos ibagsak ang limang sunod na laro.