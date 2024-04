Tipirin ang tubig

Hindi na maikakaila na talagang matindi ang init na sumasalanta ngayong sa iba’t ibang parte ng bansa na pinaiigting pa ng El Niño phenomenon kaya ang ikinakatakot ng ilan ay ang pagkatuyo ng mga palayan at siyempre, ang pagkaunti ng supply ng tubig.

Aminado na rin ang ilang mga opisyal ng Task Force El Niño na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na makaranas ng water shortage o paghina ng water pressure sa Metro Manila dahil nga sa matinding init na nararanasan sa kasalukuyan.

Sinabi ni PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang posibilidad ng water shortage ay dahil na rin sa nakikita ng pagbaba ng lebel ng tubig sa mga dam, kasabay na rin ng pagpasok ng summer season.

Pero siniguro ng opisyal na mayroong back up ang gobyerno para mapagkuhanan ng water supply dahil mayroon umanong 137 deep wells na nakakalat sa Metro Manila.

Dagdag pa niya, nasa 69 sa mga ito ay on stand by, sampu sa mga ito ay operational na, at maaaring i-tap ng MWSS upang ibigay sa dalawang water concessionaires.

Pinaalalahanan rin ng Task Force El Niño ang mga lokal na pamahalaan na nasa kanila ang pasya kung magdi-deklara ng suspensyon ng klase sa kanilang mga nasasakupan, dahil sa matinding init na nararanasan sa kasalukuyan.

Ayon kay Villarama, kung sa tingnin ng mga local official ay hindi na convenient para sa mga maga-aral at guro na pumasok pa sa mga paraaralan dahil sa matinding init, maaari naman muling i-konsidera ang pagsasagawa ng online classes.

Inihalimabawa ng opisyal ang sitwasyon sa Western Visayas, kung saan ang mga local government units doon ang nag-deklara ng suspensyon ng pasok, lalo’t city-wide aniya, naranasan ang matinting init.

Ipinaalala rin ng opisyal ang department order ng inilabas ng DepEd na ang mga pampubliko at pribadong paaralan ay maaari ring mag-pasya kung magsu-suspinde ng klase, depende sa kondisyon sa kanilang lugar.

Sa mga nangyayaring ito, hindi rin masama kung sa atin na rin magsisimula ang pagtulong sa pamahalaan at magagawa natin ito sa paraan ng pagtitipid ng tubig.

Kailangan lang nating malampasan ito at manalig na magkaroon na rin ng pag-uulan upang malunasan ang kakulangan sa tubig.