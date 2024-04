Sumbong bubong

Noong Pebrero 14, gumuho ang bahagi ng balkonahe ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan habang nagmimisa para sa Ash Wednesday. Sa pagkawasak ng sahig ng balkonahe na kinatatayuan ng mga nagsisimba, nasawi ang isang 80 anyos na babae na miyembro ng koro ng St. Peter the Apostle Parish Church sa Barangay Tungkong Mangga. May 45 iba pa ang nasaktan sa aksidente.

Ayon sa mga ulat, hindi kasama ang balkonahe sa mga inayos sa noo'y katatapos lamang na renovation ng simbahan. Hindi raw kinaya ng balkonahe ang bigat ng mga taong gumamit nito.

Mayroon ding ulat na inaanay na ang kahoy na halige ng balkonahe kaya mahina na at hindi kinaya ang bigat ng maraming tao. Kung may depekto man ang sahig o halige, may nagkulang din dahil hindi nila nasuri ang tibay at kaligtasan ng balkonahe.

Nitong Biyernes naman, bahagi ng kisame ng gusali ng Pamantasan ng Lungsod Maynila ang bumagsak at nagtamo ng sugat ang guwardiya na tinamaan ng nahulog na materyales ng kisame. Napilitang suspindihin ng paaralan ang klase ngayong araw upang maayos ang nasirang kisame para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro.

Ang mga aksidenteng ganito ay hindi dapat nangyayari kung sisiguruhin ng mga may-ari at inhinyero ng mga gusali na ligtas at hindi mahina o depektibo ang mga bahagi ng istraktura. Siyempre, may gastos dito pero mas maigi na ito kaysa may mamatay dahil sa kapabayaan. Hindi naibabalik ang buhay na nasawi.

Ang mga pagguho ay nakakaabala rin sa mga taong masasaktan sa aksidente dahil sila ay kailangang magpagamot at mahinto sa pagtatrabaho.

Mas Malala kung may masasawi dahil sa danyos na kailangang bayaran ng may-ari ng gusali. Maigi kung isa lamang ang masasawi, ngunit kung maraming buhay ang mawawala, hindi lang malaking gastos kundi demanda at marahil ay pagkakakulong ang sasapitin ng mga nagkulang o nagpabaya.

Huwag nang hintayin umabot sa matinding sakuna at siguruhing matibay at ligtas ang lahat ng gusali.