Eduard Folayang balak bumalik sa ONE Championship

Marami pang natitirang hangin sa tangke ni Eduard “Landslide” Folayang bago siya magretiro. At nananatili siyang masigasig na makabalik sa ONE Championship.

Naniniwala ang 40-anyos na beteranong mix e d martial artist, na nanalo noong huling tumuntong sa MMA cage, na marami pa siyang maibibigay bago siya magpasya na tapusin ang kanyang makasaysayang karera.

"Sa akin, I think, may natitira pa before calling it a career," ani Folayang, ayon sa ulat ng ABS-CBN News.

Huling panalo niya sa nasabing liga ay laban sa Singaporean fighter na si Amir Khan noong Setyembre sa ONE Fight Night 14.

Inihayag din ng 'Landslide' kung kailan niya gustong maganap ang mithing laban.

"Yung target ko is either sana second quarter or third quarter ng taon," sabi niya.

Patuloy niyang pinalalakas ang kanyang katawan bilang paghahanda sa posibleng laban.

"Nagte-training din kami kasi we are professionals kasi. Anytime na ibigay yung call, kung hindi ka ready, sayang yun opportunity," sabi niya.

Gayunpaman, wala pa rin siyang partikular na kalaban sa isip.

"Iniba kasi yung rankings sa lightweight division, so I think, ang pinaka the best na gagawin is to see kung sino ‘yung mga nasa dating nag-Top 5, and then prepare for that," paliwanag niya.

Sa ngayon, ang kanyang pokus ay ang pagtulong at paggabay sa mga batang mandirigma sa kanilang matatag na Lions MMA, na sinasabing isang magandang kinabukasan ang nasa unahan ng kanyang mga kapwa Pilipinong striker doon.

"I'm happy na nakikita ko yung mga boys ngayon na they are doing well, matatalino sila, they know how to capitalize sa mga nakikita nila, and they are learning very fast," aniya.

"Ang kailangan lang talaga is [malaman] nila kung ano ‘yung gusto nilang marating para hindi sila mawala," dagdag ni Folayang.