Paolo Contis bashed na naman

Tawang-tawa ang netizens sa recent statement ni Paolo Contis na willing itong makatrabaho ang mga taga-It’s Showtime.

Kakatsugi lang ng noontime show na kinabibilangan ni Paolo na hindi pa umabot ng isang taon sa ere kaya ang dating ng kanyang statement ay parang nagmamakaawa ito na isali siya sa show na papalit sa na-tsugi niyang noontime show.

Naging katawa-tawa tuloy si Paolo sa kanyang statement na iyon. Ang daming nanglait sa kanya.

Ito ang arya ng netizens against Paolo:

“In fairness bilib ako dito kay Contis sa kapal ng mukha at Balat niya.”

“Same parang feeling niya wala syang ginawang mali in life. Kailangan ng matinding lesson nito sa humility.”

“Naaaaaah! Wag na. Hahaluan pa ng negation dun. Wag na”

“Willing ba naman ang It’s Showtime na makasama siya? Mahawa pa sa kanegahan niya.”

“The question is does Showtime and its hosts want to work with you? Nagpaparinig ka lang baka sakali maimbitahan ka man lang mag guest. Sorry they don’t need you.”

***

Marami ang humanga sa ginawang pagkastigo ni JK Labajo sa isang young mother na dinala sa concert niya ang two month old nitong baby.

Sa isang Tiktok video, nakita si JK na nagbabasa ng isang note na galing sa young mother who requested the singer to carry her child.

Nashock si JK na two month old pa lang ang bata kaya naman ito ang kanyang nasabi: “Ba’t mo pinaparinig ng ERE yung bata?”

“Wala bang ear muffs si baby? Umiiyak na si baby o okay lang ba iyan? Umiiyak. Kawawa naman yung bata.”

“So yung mga bata, especially mga one year old and below, super sensitive pa yung mga tenga nila. Sino ba meron diyang headphones or something? Headphones na di naka-on, something na ganon,” dagdag pa ni JK.

Marami ang humanga sa gesture na iyon ni JK at batikos naman ang inabot ng Ina ng bata.

“Wala atang pakialam magulangng bata sa anak nila.yung ingay at init tapos ihahalo mo dyan ang 2 months old na baby. asan kaya mga utak nila.”

“Tama c JK napakasensitive ng pandinig ng mga babies. Bakit nila sinasama s mga ganyan yung anak nila. Saka aside from that crowded jan s panahon ngaun hindi dapat sinasama mga bata sa mga crowded na lugar lalo n babies.”