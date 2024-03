LAKERS BUMAWI SA BUCKS

LOS ANGELES (AFP) -- Pinangunahan ni Anthony Davis ang nakamamanghang late fightback nang binawi ng Los Angeles Lakers ang 19-point fourth quarter deficit para talunin ang Milwaukee Bucks 128-124 sa double overtime noong Martes.

Sa pag-alis ni LeBron James dahil sa injury, gumugol ng halos 52 minuto sa court ang nabanggang si Davis upang i-rally ang Lakers sa panalo laban sa in-form na Bucks side na pumasok sa sagupaan sa anim na sunod na panalong panalo.

Tumapos si Davis na may 34 puntos, 23 rebounds at dalawang assist habang nakagawa din ng apat na blocks sa matayog na defensive display.

Ang beterano ng Lakers ay sinuportahan ng opensiba nina Austin Reaves at D’Angelo Russell, na parehong nagtapos ng tig-29 puntos.

Nakuha lamang ni Reaves ang pangalawang triple-double ng kanyang karera, na may 14 rebounds at 10 assists upang sumabay sa kanyang 29 puntos.

Samantala, napaisip ang Milwaukee kung saan nagkamali ang lahat matapos manguna sa laro mula sa simula ng unang quarter hanggang sa itabla ito ng Lakers sa 101-101 courtesy ng dalawang free throws mula kay Taurean Prince may 44 segundo ang nalalabi.

Dalawang see-saw periods ng overtime ang nagpabalik-balik sa lead hanggang sa isang 28-foot Reaves na three-pointer at dalawang free throws mula kay Russell ang nagbigay sa Lakers ng mapagpasyang 126-121 kalamangan may 14 na segundo ang nalalabi.

Isinara ng three-pointer ni Malik Beasley ang agwat sa dalawang puntos para sa Milwaukee ngunit dalawa pang free throws ni Davis ang nagselyar ng tagumpay.

“That was a hell of a team win right there,” sabi ni Lakers coach Darvin Ham. “The guys did it -- they banded together once again and competed their asses off. It was a great way to start off a six-game road trip.”

Samantala, sumaludo si Reaves sa pakikipaglaban ni Davis. Ang 31-taong-gulang ay malinaw na struggling para sa kadaliang kumilos para sa halos lahat ng laro matapos na masugatan ang isang tuhod sa isang banggaan sa Milwaukee’s Khris Middleton.

“He just wanted to continue to battle with us,” sabi ni Reaves. “Any time he’s on the court he’s making an impact.”

Nanguna si Giannis Antetokounmpo sa mga scorer ng Milwaukee na may 29 puntos habang tumapos si Damian Lillard na may 27.