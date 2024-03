HAWKS SINILA ANG CELTICS

NEW YORK (AFP) – Binaliktad ng Atlanta Hawks ang kapalaran nito nang bumangong muli mula sa isang 30-point deficit at talunin ang Eastern Conference-leading Boston Celtics, 120-118, sa National Basketball Association regular season noong Lunes.

Ang Celtics, na kinumpirma na nasungkit ang top seed ng Eastern Conference kanina noong Lunes, ay tila naglalakbay patungo sa matunog na panalo matapos talunin ang Atlanta, 44-22, sa unang quarter.

Sumakay ang Celtics sa 30 puntos na kalamangan sa kalagitnaan ng ikalawang quarter bago nagising ang Atlanta at nagsimulang mag-chipping sa pangunguna ng Boston.

Pinananatili ng Hawks ang rally sa second half, pinaliit pa ang agwat sa 34-22 third quarter bago ginamit ang momentum sa fourth quarter para kumpletuhin ang dramatikong panalo.

Pinangunahan ni De’Andre Hunter ang Hawks na umiskor na may 24 puntos, kabilang ang isang mapagpasyang three-pointer sa nalalabing 10 segundo na nagbigay sa Atlanta ng four-point cushion at epektibong ginawang ligtas ang laro.

Sinuportahan si Hunter ng 22 puntos mula kay Bogdan Bogdanovic habang si Dejounte Murray ay tumapos ng 19 puntos, 15 assist at limang rebound.

Pinuri ni Hawks coach Quin Snyder ang walang humpay na suporta ng Atlanta home crowd sa pagtulong sa kanyang koponan sa isang kahanga-hangang tagumpay.

“Tonight, the way we started the game, and the way Boston started, their energy really gave us a lift,” sabi ni Snyder. “Anytime you’re down that much you have to have something out of the ordinary a little bit to get back in the game.”

“And when you have a group of people you know who you are behind thick or thin, rain or shine -- and there was a lot of rain early -- they were a big part of helping the sun come out tonight,” dagdag niya.

Ang Atlanta ay umunlad sa 32-39 at nananatili sa ika-10 puwesto sa Silangan, para sa isang puwesto sa play-in tournament.

Sinabi ni Celtics coach Joe Mazzulla na binayaran ng kanyang koponan ang presyo para sa hindi pagpatay sa laro, idinagdag na ang pisikal ng Atlanta ay nagdulot ng mga problema sa kanyang koponan sa second half.

“It’s a good lesson,” sabi ni Mazzulla. “Credit to them for battling back.”

“I thought their physicality -- they were extremely physical as soon as the ball got past half-court. I thought that messed up our offense, and they made us work for everything,” dagdag niya.