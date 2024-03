BANGGAAN NG TRAK AT VAN: 17 PATAY

TRAGIC. Antipas Mayor Cristobal Cadungon (right, in black hat) visits a funeral parlor at the Cotabato town on Monday night (March 25, 2024) to meet with the families of the victims of a road accident that killed 17. All but one of the passengers of a van died after it collided with a dump truck earlier in the day. (Photo courtesy of Antipas LGU)

Kitoy Esguerra Iniulat ng mga otoridad nitong Martes na nasa 17 katao ang nasawi matapos sumalpok ang isang pampasaherong van sa isang dump truck sa bayan ng Antipas sa Cotabato province nitong Lunes. Ayon sa mga ulat, nasunog pa ang mga katawan ng mga nasawi na pawang mga pasahero ng van. Batay sa imbestigasyon, sinabi ng pulisya na nagliyab ang van at nakaladkad nang mabangga ng truck na may karga namang buhangin at ayon pa dito, nawalan daw ng preno ang truck kaya hindi na ito makontrol ng driver. Ilang bata na sakay ng van ang kabilang sa mga nasawi habang isinugod naman sa ospital ang apat pang sugatan. Sinabing nangyari ang insidente sa bahagi ng Barangay Luhong at ayon kay Police Captain Godofredo Tupas II, Antipas Police chief, patuloy pa ang isinasagawa nilang imbestigasyon sa pangyayayari. Sa Monkayo, Davao de Oro naman, nasawi ang konduktor ng bus, at sugatan ang 22 sakay nito nang bumangga sila sa isang nakatigil na container van sa gilid ng daan. Hindi raw napansin ng driver ng bus ang container van na nabangga nila sa likuran. Nagkaroon umano ng problema sa makina ang container van kaya ipinarada ito sa gilid ng kalsada. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino sa dalawang driver ang dapat managot sa nangyaring aksidente. Samantala, isang tricycle driver ang nasawi matapos siyang mabangga ng isang SUV at pumailalim sa isang truck na nasa kabilang linya ng kalsada sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kita sa CCTV footage na nasa tamang linya ng daan ang tricycle nang biglang umarangkada ang SUV na unang nakatigil sa gilid ng daan. Sinalubong ng SUV at nasalpok ang tricycle, na dahilan para mahulog ang driver nito at pumailalim sa truck na nasa kabilang linya ng kalsada. Sugatan din ang misis ng tricycle driver na pitong buwang buntis. Maayos na ang kanilang lagay. Ayon sa pulisya, sumuko ang driver ng SUV. Sa Santa Catalina, Negros Oriental naman, nasawi ang isang mag-asawa at anak nilang pitong-taong-gulang na sakay ng motorsiklo nang makabanggaan nila ang isa pang motorsiklo. Nakaligtas naman ang bunsong anak ng mag-asawa. Nasawi rin ang rider ng nakabangaan nilang motorsiklo.