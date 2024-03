Jennylyn Mercado, babu na nga ba sa pagiging Kapuso?

Ang mga daldakina at katkatera, go for gold ang pagtiktak at pagpapalagablab sa chikang ang the Original Starstruck female survivor at aktres na si Jennylyn Mercado kekendeng at magkakandirit na sa ABS CBN Studios.

May windang factor ang chikang nawa’y di kuryente at di malalapnos dahil nga ang nakaambang pagbabu ni Mercado ay nakatakdang maganap pagkatapos ng pag-ober da bakod ng ilang dating Kapamilya sa Kapuso station at ang pinakamalaking patotoo nito ay ang “It’s Showtime” na siyang magiging pangunahin at pangmalakasang noontime entertainment putahe na sa Kamuning station.

Ayong sa mga chikang di natin sure kung the truth and nothing but the truth talaga ang laman at tatayo talaga na hindi kwentong likha lamang ng mga baklang matataba ang utak, ang immortal beloved ni Dennis Trillo, pakatapos ng super short lived serye nitong ‘Love. Die. Repeat’ sa GMA-7, magaganap na ang mga dapat maganap na pagiging certified Kapamilya ni a miss called Jennylyn?

True nga kaya na Ito rin daw diumano ang dahilan kaya wala pa ring naka-line up na project si Jen sa Kapuso network where she still belongs habang tinitipa ang pitak na ito?

May katotohanan rin kaya ang stage whisper na ang pinakamahusay na aktres na nagmula sa reality based artista search na kung siya ay na-dream, believe at survive at pangmalakasang offer na pelikula sa Star Cinema?

Bukod sa mga inihahatag na mula sa mga taga-Mother Ignacia, how true na may inaalay rin ang Media Quest ng TV5?

Walong taon na ang nakalipas mula noong ipinalabas ang romantic drama na “Just the 3 of Us” na mula sa Star Cinema kung saan ang katambal ni Mercado ay ang Kapuso na ring ngayon na si John Lloyd Cruz.

Mahirap paniwalaan ang chikang inilalahok at inilalaga dahil nga loyalist si Jennylyn Mercado sa Kapuso network na siyang sumugal sa kanyang ganda at talento.

Sa lahat ng ultimate female survivors ng Starstruck, siya na lang ang last female victor standing at may pinaka-bonggang-bonggang karera, maski itanong niyo pa kay Ryza Cenon, Jackie Rice, Jewel Mische, Kris Bernal, Sarah Lahbati, Klea Pineda at Shayne Sava.

Kung lilipat nga talaga si Jennylyn Mercado, sa tamang panahon at pagkakataon, bubuka ang katotohanan at aariba ang reyna!

***

Ang katambal ni Jennylyn Mercado, si Xian Lim, na bida sa isa sa pinaka-maikling palatuntunang umere sa telebisyon, ang “Love. Die. Repeat” ang pinaalingasaw na chika, ikakasal na ito sa producer niyang si Iris Lee at sa Nueva York diumano mangyayari ang kasalan.

Sigurado naman tayong hindi na mapopoot o masusuklam pa ang mga panatiko ni Kim Chiu sa kaganapang ito lalo na ngat hiwalay na ang dekolor at puti nila ni Alexander at may tandang pandamdam ang kanilang maghigit sa isang dekadang romansahan.

Nasa tamang gulang na si Xian, maging si binibining Lee, at kung hindi inimbento ang chikang ito, ano pa nga ba ang dapat nating sabihin kundi “mabuhay ang bagong kasal” at “humayo kayo at magpakarami!” Sa true? True na true!