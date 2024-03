BUCKS PINATAHIMIK ANG THUNDER

LOS ANGELES (AFP) — Pinasigla ni Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee Bucks laban sa Oklahoma City sa isang Linggo na showdown ng mga contenders ng National Basketball Association habang natalo si James Harden sa kanyang unang pagkikita sa Philadelphia mula nang i-trade siya ng 76ers.

Umiskor si Antetokounmpo ng 30 puntos at humakot ng season-high na 19 rebounds para pangunahan ang Milwaukee sa pagbisita sa Oklahoma, 118-93.

Idinagdag ni Khris Middleton ang kanyang ikalawang career triple-double — at una mula noong 2018 — na may 11 puntos, 10 rebounds at 10 assists para sa Bucks, na ang defensive effort ay nagpapanatili sa Thunder sa season-low point production sa 37.1 percent shooting.

“It was cool,” sabi ni Middleton. “My teammates were knocking down a lot of shots for me. It was a good win against a good team. But we’ve got to keep building on this for the rest of the season.”

Bumagsak ang Oklahoma City sa 49-21, na natalo ng kalahating laro sa likod ng Denver para sa pangunguna sa Western Conference at kalahating laro sa unahan ng ikatlong puwesto sa Minnesota.

Umangat ang Milwaukee sa 46-25, pangalawa sa Eastern Conference sa pamamagitan ng tatlong laro laban sa Cleveland.

Si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City ay umiskor lamang ng 12 puntos, ang kanyang pangalawang pinakamasamang laro sa kabuuan ng season. Pinutol nito ang 29-game run ng hindi bababa sa 20 puntos sa isang laro para sa No. 2 overall scorer ng NBA, na nangunguna lamang kay Antetokounmpo.

“They were firing on all cylinders,” saad ni Gilgeous-Alexander. “They have guys who have won a lot in this league. We had a chance to see where we stack up against that. Didn’t go our way, how we wanted to perform, but a lot of lessons learned.”

Naungusan ng Bucks ang Thunder, 34-17, sa ikatlong quarter para tuluyang humiwalay at binuksan ang ikaapat sa 10-3 run para selyuhan ang kapalaran ng Oklahoma City.

“It was our most connected game,” sabi ni Bucks coach Doc Rivers. “We were so physical. You could see it. Offensively we took what was there instead of forcing it.”

Si Harden, na pinilit na makipag-trade mula sa Philadelphia patungo sa Los Angeles Clippers noong Nobyembre, ay natalo sa unang pagpupulong sa pagitan ng mga NBA club mula noong deal.

Umiskor sina Tobias Harris at Tyrese Maxey ng tig-24 puntos para pamunuan ang 121-107 road victory ng 76ers.

Ang Sixers, na wala pa ring nasugatan na 2023 NBA Most Valuable Player na si Joel Embiid, ay maagang umabante at huminto sa huli na laban para sa tagumpay.

Si Harden ay may 12 puntos, 0-of-6 mula sa 3-point range, ngunit ang 34-anyos na guard -- dating MVP at three-time NBA scoring champion -- ay nagdagdag ng game-high na 14 assists.