Max Collins gusto ay unconditional love

Katulad ni Carla Abellana, nagkahiwalay sina Max Collins at kanyang asawang si Pancho Magno. Nang mapag-usapan ang kanyang love life sa “Fast Talk” ni Boy Abunda kamakailan, sinabi ng Kapuso star na hindi siya in love o may karelasyon sa ngayon.

“No,” ang simpleng sagot ni Max kay Boy.

Nang busisiin ni Boy kung anong huling mensahe na galing sa lalaki ang nakuha niya, sinabi ni Max na may nagyaya sa kanya na mag-date at ang mensahe ay tinatanong siya kung libre siya sa ganitong araw para mag-date.

Ang natatawang sagot niya: Hindi.

Kung ang pag-uusapan naman ay tungkol sa muling pag-ibig, ang sagot naman ng aktres ay, “I should love myself first.”

Ayon kay Max, naghiwalay sila ni Pancho noong panahon ng pandemia ngunit hindi nila sinabi ang dahilan ng hiwalayan.

“I had to process everything, and I wanted to quiet the noise. I didn’t want to hear other’s people’s opinions, suggestions, comments because artista na ako, ayaw kong gawing teleserye ‘yung buhay namin,” paliwanag ng Filipino-American actress, ayon sa ulat ng GMA News.

Para kay Max, ang true love o totoong pag-ibig ay unconditional.

Mahirap raw ito gawin o hanapin ngunit hindi naman imposible, aniya.

“I’m not there yet,” pag-amin rin niya.

Sang-ayon siya sa sinabi ni Boy na dapat may bigayan ang dalawang nagmamahalan at hindi lamang isa ang nagbibigay ng pagmamahal.