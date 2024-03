Lee mapapalaban sa 3-point shootout

Mga laro ngayon

(University of St. La Salle gym)

3 p.m. --- Skills Competition

6:15 p.m. --- Stalwarts vs. Greats

Nakatuon ang lahat kay Magnolia guard Paul Lee habang susubukan niyang ipagtanggol ang kanyang three-point shootout crown laban sa isang mabigat na larangan na kinabibilangan ng hometown bet na si James Yap ngunit ang outside sniping showdown sa pagitan ng malalaking lalaki ay siguradong makakaakit ng interes sa Samahang Basketbol ng Pilipinas All- Stars Skills Events noong Sabado sa Bacolod.

Sa pagpapaliban ng liga sa slam-dunk contest, ang three-point shootout ang nagsisilbing highlight ng skills challenge event na magsisimula sa 3 p.m. sa Unibersidad ng St. La Salle.

Nakatakda na rin ang obstacle challenge side event habang ang laban ng Stalwarts vs Greats ay sasabog sa 6:15 p.m.

Gayunpaman, ang mga skills events ay tiyak na magbibigay sa mga fans ng iba't ibang saya at excitement isang araw bago ang pangunahing tampok ng PBA All-Stars festivities – ang All-Stars Game sa pagitan ng Team Japet at Team Mark – sa City of Smiles.

“This Saturday’s event is going to be an exciting one. We have the obstacle course, the three-point shootout of bigs and our guards. So it’s going to be a different staging of our side events,” sabi ni PBA commissioner Willie Marcial.

Lalo siyang natuwa sa kauna-unahang long distance shootout para sa mga center.

Sina Mo Tautuaa ng San Miguel Beer, Raymond Almazan ng Meralco, Jason Perkins ng Phoenix, Christian David ng Blackwater, Keith Zaldivar ng Converge, JM Calma ng NorthPort, James Laput ng Magnolia, Leonard Santillan ng Rain or Shine, Isaac Go ng Terrafirma, Brandon Ganuelas-Rosser ng TNT at nahuling pumalit kay Ralph Cu ng Barangay Ginebra San Miguel at Dave Marcelo ng NLEX.

Papalitan ni Cu ang lugar ni Christian Standhardinger na tumawag sa sakit bago ang biyahe ng PBA All-Stars delegation habang pinalitan ni Marcelo ang injured na si Sean Anthony.

“You’ll see the likes of Almazan and our centers shooting threes,” sabi ni Marcial. “Then of course there’s the regular three-point shooting. We’ll also stage an obstacle course featuring our bigs.”

Si Lee, sa kabilang banda, ay kailangang makipaglaban sa mga tulad ng two-time three-point shooting champion ng Blackwater na si Yap, na nagmula sa Escalante City sa hilaga lamang ng Negros Occidental capital.

Naghahanap din na mapatalsik sa trono ang Hotshots shooter, na nanalo ng titulo noong nakaraang taon sa Passi, Iloilo, sina Maverick Ahanmisi ng Ginebra, Alec Stockton ng Converge, Chris Newsome ng Meralco, Rob Herndon ng NLEX, Arvin Tolentino ng NorthPort, Ken Tuffin ng Phoenix, Andrei Caracut ng Rain o Shine, Marcio Lassiter ng San Miguel, Javi Gomez de Liano ng Terrafirma at Calvin Oftana ng TNT.

Ayon sa istatistika sa bawat porsyento ng regular na pagbaril, si Lassiter ay nasa target na may 82 porsiyentong pagbaril habang si Lee ay nasa 50 porsiyento. Herndon, Stockton at De Liano ay nasa 55, 50 at 38 porsyento, ayon sa pagkakabanggit.

The rest are shooting below 30 percent.

Samantala, sisikapin din ni Marcelo na gawin itong dalawa sa isang hilera sa Obstacle Course.

Naghahanap upang nakawin ang kanyang trono ay sina Cu, Laput, Almazan, Calma, Perkins, Santillan, Ganuelas-Rosser, Tautuaa, Go, Clifford Jopia ng Blackwater at Justin Arana ng Converge.

Ang PBA noong Biyernes ay nagsagawa rin ng basketball at referee clinic sa Barangay Villamonte na pinangunahan ng All-Star Game teams. Binisita din ng liga ang Negros Occidental High School.