BUCKS SINALANTA ANG NETS

LOS ANGELES (AFP) – Kinamada ni Damian Lillard ang 13 ng kanyang 30 puntos sa fourth quarter at nakagawa ng dalawang late steals nang makabangon ang Milwaukee Bucks mula sa pagkatalo sa pinuno ng National Basketball Association na Boston sa 115-108 na panalo laban sa Brooklyn Nets noong Huwebes.

Nagdagdag si Lillard ng 12 assists at ang two-time NBA Most Valuable Player ng Milwaukee na si Giannis Antetokounmpo ay bumalik mula sa two-game injury absence upang umiskor ng 21 puntos na may siyam na rebounds at limang assist para tulungan ang Bucks na manalo sa ikalawang gabi ng back-to. -pabalik.

Susi si Lillard sa magkabilang dulo ng sahig. Nakatabla ito sa 96-96 wala pang limang minuto ang natitira nang itulak niya ang bola palayo sa pagmamaneho ni Brooklyn guard Cam Thomas, na naglunsad ng fast break na tinapos ng three-point play ni Antetokounmpo.

Ang Milwaukee ay bumangon, 103-101, may 1:41 pa sa laro nang si Lillard ay humawak ng isa pang steal at natagpuan si Malik Beasley para sa isang three-pointer.

Naubos ni Lillard ang kanyang sarili ng three-pointer sa nalalabing 1:11 at ang kanyang trey may 41 segundo na lang ang nagtulak sa kalamangan ng Milwaukee sa 10 puntos.

"Dame, defensively, was phenomenal -- all game," sabi ni Milwaukee coach Doc Rivers. "He's a very competitive guy and you could see that tonight."

Umiskor si Antetokounmpo, na hindi naglaro ng dalawang playing dates dahil sa hamstring trouble, ng siyam na puntos sa unang quarter nang makuha ng Bucks ang 26-19 abante.

Nanguna sila ng hanggang 20 sa first half bago bumalik ang Nets, sa pangunguna ng 24 puntos mula kay Mikal Bridges.

"I like how we kind of gathered ourselves," sabi ni Rivers. "They took the lead, we came back and got stops. We didn't play well at the beginning of the third.”

"The first half, the ball was hopping. It was beautiful. And then we kind of went back to that hold-the-ball, no-movement style," Rivers added. "We had to play ourselves through that," dagdag niya.

Ipinagpatuloy ng defending champion Denver Nuggets ang kanilang late-season surge sa pamamagitan ng 113-100 home victory laban sa New York Knicks at si Luka Doncic at ang Mavericks ay nagpakita ng palabas sa 113-97 tagumpay laban sa Utah Jazz sa Dallas.

Kumonekta si Michael Porter Jr. sa 13 sa 16 na shot upang umiskor ng 31 puntos para sa Denver, ang kanyang highlight reel night kasama ang isang alley-oop pass sa kanyang sarili mula sa salamin.

Naihatid ni Nikola Jokic ang kanyang ika-22 triple-double ng season na may 30 puntos, 14 rebounds at 11 assists.

Ang Nuggets, 13-2 mula noong All-Star break, ay leeg at leeg kasama ang Oklahoma City Thunder sa karera para sa unang puwesto sa West.