Team Japeth walang Standhardinger

Hindi makakasama si Christian Standhardinger sa pagharap ng Team Japeth sa Team Mark sa Philippine Basketball Association All-Star Game sa Linggo sa University of St. La Salle Gymnasium sa Bacolod City.

Ibinalita ni PBA commissioner Willie Marcial sa Daily Tribune ang balita na nabigo ang 6-foot-9 banger na makapunta sa City of Smiles matapos magkasakit sa pagsasanay.

“He called in sick prior to leaving for Bacolod. He even has a medical certificate to prove that he’s really not feeling well,” sabi ni Marcial. “Even Stan (Pringle) told me that he is really sick. In fact, he vomited during their practice.”

Si Standhardinger ay isang mahalagang bahagi sa squad na pinamamahalaan ng kakampi sa Barangay Ginebra na si Japeth Aguilar at hinahawakan ni Tim Cone.

Sa katunayan, tinangkilik siya ni Aguilar bilang top overall pick sa All-Star draft, inihagis siya kay seven-time PBA Most Valuable Player June Mar Fajardo sa centerpiece event ng taunang palabas.

Si Standhardinger ang pangalawang manlalaro ng Ginebra na namalimos matapos magtamo ng injury sa likod si Scottie Thompson. Si Aris Dioniso ng Magnolia ay tinapik para palitan si Thompson.

Ngunit iginiit ni Marcial na sa paghingi ni Standhardinger sa huling minuto, nabigo silang pumili ng kapalit, kaya napilitan ang Team Japeth na maglaro na may nakanganga na butas sa gitna.

“No more replacement. His advisory was already late,” sabi ni Marcial.

Bukod sa All-Star game, lalahok din sana si Standhardinger sa Skills Challenge. Ang kanyang puwesto, gayunpaman, ay kinuha ng Ginebra teammate na si Ralph Cu.

Samantala, ang buong delegasyon ng PBA ay binigyan ng mainit na pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng Bacolod para simulan ang All-Star festivities.

Personal na tinanggap ni City Mayor Albee Benitez ang contingent sa pangunguna nina Marcial at mga kapitan Aguilar at Barroca sa Provincial Capitol.

Ito ang unang pagkakataon na makalaro ang PBA stars sa Bacolod City pagkatapos ng 16 na taon. Sa huling pagkakataon na narito sila, tinalo ng South ang North sa overtime, 161-158, noong 2008 edition.

“Thank you for the warm welcome and for inviting us here, especially to Mayor Albee who happens to be our good friend,” sabi ni Marcial.