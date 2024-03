It’s Showtime versus Eat Bulaga, laban-laban, o bawi-bawi, get, get aww!!!

Ang inaasahan ng madlang pipol nagkatotoo na, ang GMA network and ABS-CBN Corporation, nagsanib na ang pwersa, pirmado na ang kontra para maitanghal ang noontime variety show na “It’s Showtime” sa GMA-7.

Hindi masyadong halata na pinaghandaan ang pirmahan, huh! May pa-motorcade ang mga host na nagsimula sa ABS-CBN compound patungo sa building ng Kapuso Network kung saan nangyari ang pirmahan sa kontrata.

Bukod kina Vice Ganda, Anne Curtis, Ogie Alcasid, Kim Chiu at iba pa, ang mga opisyal ng GMA at ABS-CBN ay nakisaya at dumalo sa kaganapan. Ang Kapuso VIPs na dumalo ay sina Chairman Atty. Felipe L. Gozon, President at CEO Gilberto R. Duavit, Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, and Support Group atbp.

Ang ABS-CBN VIPs naman ay sina Chairman Mark L. Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Rick B. Tan.

Siempre pa, nagpasalamat si Ginoong Carlo Katigbminit na pagtanggap ng GMA sa bagong tahanan ng kanilang palatuntunan tuwing pananghalian.

Sa kanyang talumpati, tinuring niyang “historic occasion” ang kaganapan dahil hindi nila inakala na pagbubuksan ang nootime show nilang “It’s Showtime” ng bagong pinto.

Para naman kay Atty. Felipe Gozon tapos na ang network war sa pagitan ng dalawang network at maasahan ang “more mutually beneficial collaborations between ABS-CBN and GMA” na ang tunay na makikinabang ay ang mga manonood.

Madrama naman ang thank you speech ni Vice patungkol sa pangyayari: “Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat kung gaanon kasadsad ang isinadsad ng Kapamilya pero naririyan kayo, ang GMA hindi para tapakan kami at saktan pa sa mga panahong sadsad na sadsad kami.”

Patuloy nitong paglalahad: “Hindi n’yo lang kami unti-unting tinutulungang makatayo, pinagbuksan n’yo pa kami ng tahanan para doon muling magpalakas, magpagaling, magpahilom at makatindig ulit, kapiling kayo.”

Sa April 6 ang unang telecast ng It’s Showtime sa GMA.

Ang tanong ng mga dalahira, wala bang sapat na kakayahan at salat sa pagkamalikhain ang GMA panibagong pang-araw-araw na palatuntunan ang gawin at ialok sa merkado?

Ang pamunuan sa Kamuning wala ba silang tiwala sa talento ng kanilang artistic, creative, at production people pati na rin sa Sparkle talents nila?

Hindi ba’t sa ginawa nilang ito, para na rin nilang ipinaalam sa lahat na wala talaga silang binatbat sa “Eat Bulaga” at talagang “It’s Showtime” lamang ang pwedeng itapat at lumaban dito?

Bakit hindi naging option ang “TicToClock” na siyang ilagay sa slot na binakante ng “Tahanang Pinakamasaya”? May audience na ito, maganda ang rating. Kwela ang segments at show na talagang gawa at may tatak GMA 7.

Wala bang merito ang show na ito at tila hindi rin naniniwala ang pamunuan sa Kamuning na kakasa at lalaban ito sa longest reigning noon time variety show?

Ang daming tanong, sa tamang panahon, tiyak malalaman natin ang mga kasagutan. Ang katotohanan sa pangyayaring ito, subok na matibay, subok na matatag talaga ang “Eat Bulaga” at talagang “It’s Showtime” ang pangmalakasan nitong katunggali tuwing pananghalian.