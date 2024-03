CELTICS TULOY ANG WINNING STREAK

LOS ANGELES (AFP) — Umiskor si Jayson Tatum ng 31 puntos upang mapigilan ng Boston Celtics ang Milwaukee Bucks, 122-119, sa kanilang top-of-table Eastern Conference clash noong Miyerkules.

Ang Boston ay mukhang naglalakbay patungo sa kanilang ikapitong sunod na tagumpay matapos na dominahin ang Milwaukee sa mahabang panahon sa TD Garden.

Sinamantala ang kawalan ng injured Bucks anting-anting na si Giannis Antetokounmpo, ang Celtics ay lumundag sa 21-puntos na kalamangan sa huling bahagi ng ikatlong quarter matapos magsara ang Milwaukee sa loob ng lima pagkalipas ng halftime.

Ngunit ang isang blistering fourth quarter performance ng Milwaukee -- na nalampasan ang Celtics, 36-21, sa final frame -- nag-set up ng nerve-shredding finale bago tumili ang Boston.

“It was ugly,” sabi ni Tatum. “We didn’t play the way we wanted to in the fourth quarter, and they went on a run. No lead is safe in the NBA. But a win is a win and we’ll take it.”

Umangat ang Boston sa 55-14 sa panalo, na nag-iwan sa kanila ng mabigat na 11 laro na lampas sa second-placed Bucks.

Tatlong panalo na lang ang kailangan ng Celtics para makasigurado sa top seeding at home court advantage sa playoffs.

Kahit na pinahihintulutan ang fourth quarter wobble, kakaunti ang tataya laban sa kanilang pagbabalik sa NBA Finals noong Hunyo pagkatapos ng isang performance na muling nagpakita ng kanilang balanseng opensa.

Limang manlalaro ng Boston ang nagtapos na may double-digit na mga puntos, kabilang sina Derrick White (23), Jaylen Brown (21) at Kristaps Porzingis (17). Nagdagdag si Payton Pritchard ng 19 mula sa bench.

“We’ve just got a really complete team,” sabi ni Tatum. “We’ve been playing great all season, but we’ve still got a long way to go. I like the way that we’re trending, but we’re just focused on getting better every single day.”

“We’re not looking to the playoffs. We’ve got a game on Friday against Detroit -- and that’s the mindset that we’ve got to have,” dagdag niya.

Nang wala si Antetokounmpo, ang hamon ng Milwaukee ay pinangunahan ni Damian Lillard, na nagtapos na may 32 puntos habang nagdagdag si Bobby Portis ng 24 mula sa bench.

Sa iba pang laro, nalampasan ni Kevin Durant si Shaquille O’Neal para umakyat sa ikawalong puwesto sa listahan ng all-time scoring list ng NBA nang talunin ng Phoenix Suns ang Philadelphia 76ers, 115-102.

Si Durant, walong puntos sa likuran ni O’Neal na 28,596 puntos bago ang laro, ay nag-drain ng jump shot sa ikatlong quarter upang lampasan ang dating icon ng Los Angeles Lakers.