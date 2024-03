KNICKS TINAOB ANG WARRIORS

NEW YORK (AFP) -- Umiskor si Jalen Brunson ng 34 puntos nang makumpleto ng New York Knicks ang wire-to-wire 119-112 road victory laban sa Golden State Warriors sa San Francisco noong Lunes.

Ang Warriors, sariwa pa mula sa mataas na markang panalo noong Sabado laban sa Los Angeles Lakers, ay palaging nasa likurang paa matapos ang New York ay humakbang sa maagang 20-6 unang quarter lead sa Chase Center.

Napakahusay na hinila ni point guard Brunson ang mga string para gabayan ang isang nasugatan na Knicks line-up sa isang impresibong panalo na nagpapanatili sa kanila ng matatag na kurso para sa playoffs.

Nakatanggap si Brunson ng suporta sa pagmamarka mula kay Miles McBride, na nagtapos na may career-high na 29 puntos sa kanyang ikaanim na pagsisimula ng National Basketball Association.

"We keep finding ways to win," saad ni Brunson. "Staying poised, staying confident -- just sticking together."

Ngunit ang pagkatalo ay isa pang suntok sa katawan para sa mali-mali na Warriors, na 17-18 sa kanilang tahanan ngayong season.

Inokupahan ng Golden State ang ika-10 puwesto sa Western Conference -- ang huli sa apat na play-in berths. Pinangunahan ni Stephen Curry ang mga scorer ng Golden State na may 27 puntos.

Sa Los Angeles, nakabangon ang Lakers mula sa pagkatalo noong Sabado sa Warriors sa pamamagitan ng mariing 136-105 panalo laban sa Atlanta Hawks.

Si D'Angelo Russell ay nag-drain ng six-of-10 mula sa three-point distance upang matapos na may 27 puntos, habang si LeBron James ay nagtapos na may 25 puntos at si Anthony Davis ay 22.

Ang Lakers ay ika-siyam sa West sa 37-32.

Sa iba pang laro noong Lunes, nanlaban ang Cleveland Cavaliers mula sa 15-point deficit para gilingin ang 108-103 tagumpay laban sa Indiana Pacers sa Indianapolis.

Pinangunahan nina Jarrett Allen at Caris LeVert ang Cavaliers na may tig-23 puntos habang pinaghigpitan ng depensa ng Cleveland si Tyrese Haliburton sa 14 puntos lamang.

Umangat ang Cleveland sa 43-25 kung saan ang panalo ay nananatili sa ikatlong puwesto sa Eastern Conference sa likod ng unang puwesto na Boston Celtics at pangalawang puwesto sa Milwaukee Bucks.

Ang Celtics, runaway leaders ng Eastern Conference na may 54-14 record, ay lumakad sa isa pang regular na tagumpay sa 119-94 pagkatalo sa Detroit Pistons sa Boston's TD Garden.