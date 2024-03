Jeff Moses, bagong aktor na mamahalin

Ang biggest winner na maituturing sa 1st CinePanalo Film Festival na isang pangmalakasang proyekto ng Puregold, ay si Jeff Moses, na itnanghal na isa sa pinaka-panalong aktor para sa Ken Soberano’s “Under The Piaya Moon”, si Jeff Moses. Katabla ni young master Halagjay (apelyido ni Jeff) ang award wining direktor at aktor na si Carlos Siguion Reyna sa nasabing kategorya.

Nakakatuwa na ngayon, hindi natutulog sa kangkungan at pansitan ang mga namumuno sa karera ni Jeff dahil may mga pagbati na itong tinanggap mula sa Sparkle GMA Artist Center, sa palatuntunang “Abot Kamay Ang Pangarap” na isa siya sa supporting cast, at may mga kwento tungkol sa kanyang pagkapanalo sa online entertainment portal ng network kung saan talento ang 22-anyos na binatang aktor.

Para sa bagong panalong best actor, mas lalo niyang pagsisipagan ang kanyang pagtratrabaho at ang award ay isang senyales na dapat niya pa lalong bigyang puso at katotohanan ang mga katauhan niyang binigbigyang buhay sa pelikula at telebisyon.

Sa personal, may tamang tangkad, magandang ang mukha at tindig, kayumanggi at may lambing magsalita si Jeff na buhay na patotoo sa kanyang pagiging binata na mula sa San Carlos City, Negros Occidental.

Sa pinalakang tabing, hindi maikakailang panalo ang rehistre nito, ang camera, mahal na mahal si Jeff bilang kanyang katauhang si Stephen.

Ngayong may major acting award na ito, naway mas marami pang natatanging pag ganap sa pelikula ang mapanood natin na si Jeff ang nagbibigay buhay lalo na nga’t hindi puwedeng itanggi na pang-leading man ang binatang kayumangging kaligatan.

Iilan sa kasalukuyan ang mga aktor na kulay Pilipino talaga at ang katotohanan iyan ang isa sa mga asset ni young master Halaghay.

Mabuhay ka! Mahusay ka, Jeff Moses. Sa wakas, may Sparkle Artist na kuminang, kumislap at kilala nating lahat kasi bagong pinaka-mahusay na aktor.

***

Totoo talaga sa show business ang pamosong linya na pinasikat ni super model na naging TV host si Heidi Klum na “one day you’re in, the next day you’re out” at ang isa sa nakakaranas nito sa kasalukuyan, ay isang lalaking aktor na bida sa isang bulag na chika.

Noong unang inilatag ang chika, ang kwento ay may isang aktor, na salat sa proyekto sa kasalukuyan, para mabayaran ang mga pagkakautang nito, ang sarili at pagkalalaki ay inilalako sa halagang P10K.

Ang dagdag sangkap pa, dati itong katambal ng isang aktres na hindi pinababayaan ng network lalo na nga’t napatunayan nito na mahusay siya sa pag-arte, may mga fans na sumusuporta sa kanyang mga pelikula at palagiang maganda ang rating digits ng mga show na ito ang pangunahing bida.

Hindi naman naging pabaya ang network sa aktor. Nung namamayagpag pa ang karera nito, ang daming mga pangmalakasang proyekto ang kanyang pinagbidahan. Isinalang sa mga palihan para humusay. Pero hanggang sa kunot noo school of acting lamang ang naging mastery nito. Naging unprofessional diumano. Mas inuna ang utos at pwersa ng ulo sa baba kesa sa itaas. Kaya ayan, mula leading man, naging supporting cast na lang at kahit loyal sa network, walang ganap sa kasalukuyan.

Ang matataba ang mga utak ng mga netizen, ang dating bulag na chika, kanilang dinalirot ito at walang halong takot nilang sinulat sa thread .kung sino ang aktor na pa-booking sa halagang P10K.

Nung inilagay nga ang pangalan nito sa thread, may mga inquiry kaagad kung paano ba ang kalakaran at panuntunan para makasama at makasiping ang nasabing aktor.

Ang inyong Chika Diva kolumnista, hindi maatim na isulat ko sa aking pitak ang pangalan ni aktor dahil nung panahong tanyag pa ito at nakakapanayam sa mga palatuntunang pinagbibidahan, palagi itong magiliw at mabait kapag kausap.

Ayokong paniwalaan na inilalako nito na ang kanyang pagkalalaki para matustusan ang arawang pangangailangan.

Naway ma’y pusong tunay ang network na siya ay kasali at huwag nilang hayaan na mapariwara ito.