Bato, bato sa langit

Tinatayang nasa 3,000 ang pasyenteng nangangailangan ng bato sa bansa, ayon sa Kidney Transplant Association of the Philippines. Kaya naman nanawagan ang isang opisyal ng organisasyon na mag-donate ang mga mamamayan ng bato para sa mga nangangailangan nito upang sila’y mabuhay pa ng mahaba.

Katwiran ng KTAP na sa transplantasyon ng bato nagkakaroon ng kalidad na buhay ang mga pasyenteng sira na ang sariling bato at hindi na nalilinis ang sariling dugo.

Ang opisyal ng KTAP na si Liberty Calla ang patunay sa katwiran dahil isa siyang pasyente ng sakit sa bato at nakatanggap siya nga donasyong bato dati.

Hindi naman lahat ng pinag-do-donate ng bato ay mga buhay na tao. Iyong mga kamamatay lamang sa kung anong dahilan ay maaaring pagkunan ng bato na pang-transplant lalo na kung hindi nasira ang bato sa pagkamatay.

Hindi rin parehong dalawang bato ang ido-donate kundi isa lamang.

Ayon sa National Kidney and Transplant Institute, may dalawang milyong tao ang nagpapa-dialysis sa bansa, bagaman 260 lamang sa kanila ang naghihintay ng magdo-donate ng bato. Ang dami ng nagpapa-dialysis ay katibayan na ang sakit na bato ay dinaranas ng napakaraming Pilipino at dapat pagtuunan ng pansin.

Umaasa lang ang mga pasyente sa bato ng donasyon dahil wala pang panlunas sa batong nasira at hindi na gumagana. Kung mayroon lamang teknolohiya ang Pilipinas upang gumawa ng mga artipisyal na bato ay marahil malaking tulong para sa mga naghahanap ng bato.

Kung mayroon ring kakayahan ang mga siyentipiko na lumikha ng medisinang nakapagpapagaling ng sira o ayaw gumanang bato, kailangan rin natin.

At dahil wala pa tayong mga ganito, dialysis lamang at donasyong bato ang inaasahan ng mga pasyente. Ang pagda-dialysis naman ay hindi mahirap makuha dahil sinasagot ng PhilHealth ang gastos dito.

Kung minamalas at nasa malayong lugar naman ang pasyente at hindi kayang pumunta sa dialysis center o ospital, may natitira pa namang opsyon upang magamot ang sakit sa bato. Maaari silang manalangin na magkaroon ng donasyon na bato para sa kanila.