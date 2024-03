3-ANYOS NA BATA PATAY SA SAGASA

Isang tatlong-taong gulang na batang babae ang nasawi matapos umanong magulungan ng kotse habang naglalaro sa kalsada sa loob ng isang subdivision sa Naic, Cavite nitong nakaraang Sabado.

Ayon sa mga ulat, nakita sa CCTV subdivision sa Barangay Halang, mapapanood na naglalaro mag-isa ang bata sa labas habang malapit sa isang green na kotseng nakaparada noon bandang 6 p.m.

Subalit bigla umanong umandar ang sasakyan at nabangga ang bata na pumailalim pa sa kotse, nagulungan at nakaladkad ng sasakyan nang ilang metro at pagtigil ng kotse, nilapitan ito ng isang lalaki at bumaba naman ang driver.

“Allegedly unaware itong ating suspek doon sa naglalaro na biktima,” sabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Noel Borlongan, Chief ng Naic Police.

Ayon sa tiyahin ng bata, abala noon ang nanay nito sa pagluluto pagkauwi mula sa pagtitinda ng halo-halo. May nilakad naman ang ama nito at nasa bahay ang mga kapatid at hindi na namalayan ng pamilya na nakalabas na ng bahay ang bata.

“Noong pagkalabas ng bahay ng aking pamangkin, hindi ho akalain ng ina na nakarating na pala dito sa kabila, sa may laruan diyan sa labas,” saad ng tiyahin.

“May narinig na lang ‘yung kapatid ko na merong nabangga at noong tumakbo ‘yung panganay na anak, na nabangga nga raw ‘yung kanilang kapatid na bunso,” dagdag niya.

Dahil sa pagkataranta, dinala pa muna sa bahay ang bata pagkatapos masagasaan saka dinala sa ospital pero bigong ma-revive ng mga doktor ang bata.

Agad ding naaresto ng pulisya ang suspek, na nakapagpiyansa matapos pagbigyan ng korte. Kinasuhan ang suspek ng reckless imprudence resulting in homicide.

Ayon sa kaanak ng biktima, desidido ang kanilang pamilya na sampahan ng reklamo ang suspek.